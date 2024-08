La Fête du Trône, une occasion de mettre en lumière les réalisations du Royaume sous le règne de SM le Roi Mohammed VI (Conférenciers)

mardi, 6 août, 2024 à 17:54

Casablanca – Des conférenciers, réunis mardi autour d’une table-ronde organisée par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région de Casablanca-Settat (CCISCS), ont mis en lumière avec force détails les réalisations du Royaume sous le règne de SM le Roi Mohammed VI.

Lors de cette rencontre organisée à Casablanca, les intervenants ont, tour à tour, évoqué les vastes chantiers stratégiques lancés par le Souverain, notamment dans les domaines de l’énergie, la sécurité hydrique et alimentaire, la justice, le code de la famille ou encore la couverture sociale.

Dans son intervention, le président de la CCISCS, Hassane Berkani a souligné que “la célébration de ce glorieux anniversaire est l’occasion de revenir sur les grands chantiers socio-économiques lancés un peu partout dans le Royaume par SM le Roi Mohammed VI, dans le but de promouvoir les conditions d’une vie digne et de consolider la position internationale du Maroc en tant que destination incontournable pour les investisseurs”.

Il a noté qu’il s’agit de projets de développement structurants et de programmes novateurs qui ont permis au Royaume de réaliser de considérables avancées sur les plans social et économique, citant tout particulièrement l’Initiative nationale pour le Développement humain (INDH), la nouvelle charte d’investissement, le Nouveau Modèle de Développement ou encore la mise en œuvre de politiques sectorielles ainsi que le développement du monde rural.

Pour sa part, Mustapha Kassimi, enseignant de droit constitutionnel et de sciences politiques à l’université Hassan 1er de Settat, a indiqué que cette table-ronde est l’occasion de jeter des éclairages sur les acquis et réalisations du Royaume sous le règne de SM le Roi Mohammed VI, s’attardant tout particulièrement sur la consécration de l’Etat social.

“Grâce aux Hautes Orientations Royales, le Maroc est parvenu à s’imposer comme une destination prisée des investisseurs internationaux et une porte d’entrée royale vers l’Afrique”, a-t-il noté, avant de mettre en exergue les efforts engagés par le Royaume en faveur de la promotion de la coopération Sud-Sud avec les pays africains dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant.

Parmi les thèmes débattus lors de cette rencontre, on cite notamment “Imirat Al Mouminine: Histoire et illustrations” et “La stratégie Royale en Afrique: Diversité des partenariats et perspectives de stratégies de développement durable”.