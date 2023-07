Fête du Trône : Renforcement du réseau routier dans nombre de communes rurales à Al Haouz

vendredi, 28 juillet, 2023 à 13:49

Aghbalou (province d’Al Haouz) – Le coup d’envoi des travaux de renforcement du réseau routier dans nombre de communes rurales relevant de la province d’Al Haouz, a été donné, jeudi, à l’occasion de la célébration du 24è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Ce chantier, dont le lancement a été donné par le gouverneur de la province, Rachid Benchikhi qui était accompagné notamment, des chefs des services extérieurs, des autorités locales et des élus locaux, se propose à terme, de garantir la fluidité de la circulation, et d’améliorer la qualité de la signalisation routière, étant donné que les communes ciblées à savoir : Aghbalou, Sti Fadma et Ourika sont proches de la Station de Ski de l’Oukaïmeden.

Dans le cadre du renforcement de l’infrastructure au niveau de cette partie du territoire national et la contribution à l’aménagement et à la mise à niveau de l’espace, à travers l’amélioration de la connectivité routière avec la destination touristique de l’Oukaïmeden et de promouvoir le développement socioéconomique et touristique dans la zone, des explications exhaustives ont été, à cette occasion, fournies au gouverneur et à la délégation l’accompagnant sur nombre de projets réalisés, en partenariat entre la Direction provinciale de l’Equipement, du Transport, et de la Logistique et la Province d’Al Haouz.

Ces chantiers concernent le renforcement de la route provinciale 2017 reliant Aghbalou à Sti Fadma entre les PK61 et PK45, sur une distance de 16 km, d’un coût global de 14,45 millions de DH et ce, dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural, outre le coup d’envoi des travaux de renforcement et d’élargissement de la route provinciale 2017 entre Ourika et Aghbalou reliant le PK45 au PK34, sur une distance de 11 km, pour un montant de 41,22 MDH et ce, dans le cadre de la convention de partenariat pour l’amélioration de l’accès à la Station de Ski de l’Oukaïmeden.

Ce Projet porte aussi sur le lancement des travaux de renforcement et d’élargissement de la route provinciale 2024 entre Ouzguita et Lalla Takerkoust reliant le PK10 au PK0 sur une distance de 10 km, pour un coût global de 11,71 MDH et ce, dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.

Il s’agit de même du lancement des travaux d’aménagement de la route reliant le centre d’Iguarferouane et Douar Ait Ben Zidane, pour un investissement de 3,57 MDH, dans le cadre également du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le directeur provincial de l’Equipement, du Transport et de la Logistique à Al Haouz, Hicham Farndi, a indiqué que “dans le cadre de la célébration du 24è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, il a été procédé au lancement des travaux de renforcement et d’amélioration de la qualité du réseau routier au niveau de plusieurs communes rurales de la province d’Al Haouz”.

Et de poursuivre qu’il s’agit de trois projets qui requièrent une importance cruciale, en ce sens qu’ils visent essentiellement à contribuer à l’aménagement et à la mise à niveau du territoire, à travers l’amélioration de la qualité des liaisons routières et de promouvoir le développement socioéconomique et territoriale dans cette zone, notant qu’ils se fixent pour objectif également de renforcer la fluidité de la circulation.

Dans la même lignée, il a ajouté que la finalité de ces projets est de contribuer aussi au renforcement de la sécurité routière, ainsi que de la qualité des prestations de service destinées aux usagers, et de garantir une meilleure liaison routière entre les deux destinations touristiques d’Oukaïmeden et de Sti Fadma, notant que ces travaux porteront entre autres, sur le renforcement de la chaussée, le traitement des zones adjacentes de la route, la construction de bornes préventives et d’infrastructures pour évacuation des eaux, outre la mise en place de la signalisation routière horizontale et verticale.