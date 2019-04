La Feuille de Route relative au développement de la formation professionnelle vient accompagner la mise en oeuvre des différentes stratégies sectorielles nationales

jeudi, 4 avril, 2019 à 22:48

Rabat – La Feuille de Route relative au développement de la formation professionnelle et à la création des “Cités des Métiers et des Compétences” dans chaque région, présentée jeudi devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vient accompagner la mise en oeuvre des différentes stratégies sectorielles nationales, a assuré le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Il s’agit d’une “stratégie de transformation de la formation professionnelle au niveau des 12 régions du Royaume, avec des éléments extrêmement forts de création de Centres multidisciplinaires adaptés aux différents métiers dans chacune des régions”, a souligné M. Elalamy dans une déclaration à la presse à l’issue de la séance de présentation de cette nouvelle feuille de route.

“Aujourd’hui, nous démarrerons une nouvelle phase stratégique pour le Royaume au niveau de la Formation professionnelle”, a-t-il estimé.

Toutes les régions du Royaume seront dotées de “Cités des Métiers et des Compétences”, qui vont privilégier des formations qui répondent aux spécificités et aux potentialités de chaque région, à la fois dans les métiers liés aux domaines d’activités porteurs de l’écosystème dans lequel elles s’implanteront, mais aussi dans les métiers du futur tels que le Digital-Offshoring.

L’échéancier de la Feuille de route relative à la Formation professionnelle prévoit le lancement des études relatives à la consistance physique des Cités et à leur ingénierie pédagogique dès ce mois d’avril 2019, ainsi qu’un démarrage des constructions en janvier 2020, afin que l’ouverture progressive de ces nouvelles structures puisse débuter à la rentrée 2021 et se poursuivre à la rentrée suivante.

Dotées d’un Conseil d’administration tripartite, impliquant les Professionnels, la Région et l’Etat, ces Cités nécessiteront un investissement à hauteur de 3,6 milliards DH.