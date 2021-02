Fidèle à son engagement pour la cause palestinienne, le Maroc continuera à plaider pour la solution à deux Etats (ambassadeur)

dimanche, 7 février, 2021 à 18:11

Panama- L’ambassadeur du Maroc au Panama, Oumama Aouad, a souligné l’engagement ferme et constant du Maroc envers la cause palestinienne, tel que réitéré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors de son entretien téléphonique avec le Président de l’Autorité Palestinienne, Mahmoud Abbas, le 10 décembre dernier.

Intervenant récemment lors d’une conférence-débat sur le rétablissement des relations entre le Maroc et Israël, Mme Aouad a souligné qu’il s’agit d’un engagement historique de longue date du Royaume pour les droits légitimes des Palestiniens, sur la base d’une solution à deux Etats qui garantirait de manière juste et durable la paix dans la région.

Levant le doute sur un quelconque changement de position du Maroc sur la question palestinienne, elle a insisté sur la vocation de paix qui a toujours caractérisé l’action du Royaume en tant qu’artisan du rapprochement entre les parties, vocation consolidée par SM le Roi, dans la lignée des efforts entrepris par feu SM Hassan II.

Sans se départir de cet esprit de solidarité et de fraternité qui caractérise les relations entre les Palestiniens et les Marocains, le Royaume a entamé une nouvelle page dans ses relations avec l’Etat d’Israël, avec comme objectif de contribuer à la stabilité de la région, a-t-elle ajouté.

La diplomate a expliqué que cette nouvelle page s’inscrit dans une longue histoire, inédite dans le monde arabo-musulman, marquée par une parfaite symbiose intercommunautaire. Héritière d’une présence en terre marocaine qui remonte à des temps immémoriaux, la communauté juive garde avec son pays d’origine des liens exemplaires par leur loyauté et leur fidélité à la Monarchie qui a su les protéger dans les moments les plus difficiles, a rappelé Mme Aouad.

Depuis le règne de feu SM Mohammed V, jusqu’au règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en passant par le règne de feu Hassan II, les exemples abondent qui illustrent cette exception judéo-marocaine, dorénavant inscrite dans la Constitution du pays, a-t-elle relaté.

A l’instar de l’ensemble de la diaspora juive d’origine marocaine dans le monde, les Panaméens d’ascendance marocaine tiennent à exprimer leur attachement immuable à leur patrie d’origine, confirmant ainsi cette singularité marocaine, a-t-elle encore souligné.

Et d’ajouter que la décision de rétablir les relations avec Israël est l’aboutissement d’un long processus diplomatique et inaugure une dynamique nouvelle porteuse d’espoir et de prospérité pour les populations des deux pays.

A cet effet, Mme Aouad a présenté un bref aperçu sur les opportunités d’échanges et de coopération multisectorielle. En tant que pays sud-méditerranéens, le Maroc et Israël partagent les mêmes défis qui pourraient être relevés sur la base des opportunités qui s’offrent à eux et de la complémentarité de leurs économies.

La présentation de Mme Aouad, qui a fait écho à celle de l’ambassadeur d’Israël au Panama, a été illustrée de projections d’images et de photos, devant un auditoire nombreux qui a pris part à cette conférence virtuelle organisée à l’initiative du Rabbin de la Congrégation Kol Shearith Israël de Panama.