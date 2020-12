Filière phoenicicole: Plantation de 3,06 millions de plants (ANDZOA)

dimanche, 20 décembre, 2020 à 22:25

Rabat- Le programme de la filière phoenicicole, lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2010, a été entièrement réalisé par la plantation de 3,06 millions de plants dans le cadre du Plan Maroc Vert, a indiqué le directeur général de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), Brahim Hafidi.

M. Hafidi, qui s’exprimait vendredi dernier à l’occasion des réunions respectives du Comité d’orientation stratégique (COS) et du Conseil d’administration (CA) de l’ANDZOA, présidées par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, a mis en exergue les réalisations importantes enregistrées au niveau des deux filières phares qui sont l’arganier et le palmier dattier.