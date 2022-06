Fin du cycle académique de formations préparatoires African Lion 2022 (État-Major général des FAR)

samedi, 18 juin, 2022 à 14:04

Rabat – Dans le cadre de l’organisation de l’exercice de coopération “African Lion 2022”, le cycle académique de formations préparatoires a pris fin vendredi, a indiqué l’État-Major général des Forces armées Royales (FAR).

Tenues au sein du complexe de l’État-Major de la Zone Sud, ces formations se sont déroulées durant la période allant du 6 au 17 juin 2022 et ont été closes par une cérémonie de distribution des attestations et certificats au profit des participants de différentes nationalités, a précisé l’État-Major général des FAR dans un communiqué.

Ces formations ont concerné les différents domaines et aspects en relation avec l’exercice qui se déroulera du 20 au 30 juin 2022 au niveau des régions d’Agadir, Benguérir, Kénitra, Mahbès, Taroudant et Tantan, à savoir la méthode de planification opérationnelle interarmées, les aspects juridiques, l’information publique, la planification médicale, la cybersécurité et les techniques d’évaluation d’un exercice interarmées, a ajouté la même source.