FITPE: La Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise et la CCIS de Dakhla-Oued Eddahab scellent un partenariat

samedi, 5 novembre, 2022 à 17:29

Dakhla – La Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Dakhla-Oued Eddahab et la Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise au Maroc (CCBLM) ont signé, samedi à Dakhla, une convention de partenariat visant à promouvoir les relations économiques et commerciales.