Fkih Ben Salah: deux morts dans un accident de la route

vendredi, 11 février, 2022 à 20:09

Fkih Ben Salah – Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu, vendredi, au niveau de la collectivité territoriale de Had Boumoussa dans la banlieue de Fkih Ben Salah, a indiqué une source officielle.

Il s’agit de deux travailleurs agricoles qui étaient à bord d’un pick-up, a affirmé la même source, précisant que huit autres personnes ont été blessées dans cet accident survenu sur la route reliant Souk Had et la commune Had Boumoussa et qui implique un pick-up et un véhicule léger.

Suite à cet accident, les blessés ont été transportés en urgence à l’hôpital régional de Béni Mellal pour recevoir les soins nécessaires, a ajouté la même source, notant que deux blessés se trouvent dans un état grave et sont admis actuellement au service de réanimation.

Une enquête a été ouverte par les éléments de la Gendarmerie Royale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.