La FM6SS et “Qalb Foundation” coopèrent pour des opérations chirurgicales à cœur ouvert

mardi, 2 avril, 2024 à 17:20

L’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à prendre part à la cérémonie de prestation de serment et d’installation du Président élu, Bassirou Diomaye Faye, est la “preuve concrète de la nature exceptionnelle” des relations existant entre le Sénégal et le Maroc, a affirmé, mardi, le chercheur sénégalais, Bakkary Sambe, directeur régional du Think tank “Timbuktu Institut”, basé à Dakar.