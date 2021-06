Fnideq : interpellation de huit individus impliqués dans le trafic international de stupéfiants

mercredi, 2 juin, 2021 à 11:27

Rabat – Les éléments de police du commissariat régional de la ville de Fnideq ont interpellé, mercredi matin, huit individus dont une femme, âgés de 31 à 50 ans, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le trafic international de drogues et de psychotropes.

Une opération de trafic de drogue a été avortée au niveau de la zone côtière de la ville de Fnideq, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les fouilles ont permis la saisie de 14 ballots de Chira sur la plage de la ville, avant que les éléments de la police judiciaire ne retrouvent 16 autres ballots d’un poids total d’une tonne dissimulés dans un véhicule léger.

Les recherches et investigations qui se poursuivent dans le cadre de cette affaire ont permis d’interpeller sept individus pour leur implication présumée dans des opérations de transport et de trafic de drogue, alors qu’une femme a été appréhendée pour avoir aménagé un local pour dissimuler la drogue saisie et héberger les personnes interpellées, précise la même source.

Les mis en cause ont été soumis à l’enquête judiciaire menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les éventuelles ramifications nationales et internationales de cette activité criminelle et d’interpeller l’ensemble des complices dans ces actes, conclut la DGSN.