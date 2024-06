Focus à Rabat sur la gestion de l’encrassement biologique des navires

mercredi, 12 juin, 2024 à 20:22

Rabat – Le contrôle et la gestion de l’encrassement biologique des navires ont été au menu d’un séminaire, organisé mercredi à Rabat, à l’initiative du ministère du Transport et de la Logistique et du Centre Régional Méditerranéen pour l’Intervention d’Urgence contre la Pollution Marine Accidentelle (REMPEC).