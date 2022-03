Focus à Rabat sur la stratégie de l’égalité des genres dans la fonction publique

mercredi, 9 mars, 2022 à 1:30

La 4ème journée d’étude des fonctionnaires de la Chambre des Conseillers a été organisée, mardi à Rabat, dans le but de promouvoir le dialogue social et de le hisser au niveau d’un partenariat stratégique à même d’améliorer la gouvernance administrative et l’efficience du travail des ressources humaines.