La Fondation Al Mada offre 1 million de masques FFP2 au personnel soignant des patients contaminés par le COVID-19

lundi, 4 mai, 2020 à 22:34

L’Organisation du Monde islamique pour l’Education, les Sciences et la Culture (ICESCO) a annoncé le lancement de son prix « Bayan » pour l’expression orale en langue arabe, parmi les initiatives du centre de l’ICESCO de langue arabe pour les non arabophones, et ce dans le cadre du « Foyer numérique de l’ICESCO ».