La Fondation Averroès pour la promotion de la recherche scientifique, l’innovation et le développement durable voit le jour

mercredi, 13 avril, 2022 à 17:19

Rabat – La Fondation Averroès pour la promotion de la recherche scientifique, l’innovation et le développement durable au Maroc, un espace de réflexion dédié aux thèmes relatifs à la durabilité, a tenu récemment son Assemblée générale constitutive à Rabat.

La Fondation aspire à devenir un lieu d’échange, un espace de réflexion et de débats et une institution de production des idées et des projets avec la participation d’universitaires, de chercheurs, de décideurs, d’acteurs socio-économiques, d’entreprises et d’experts de différents horizons pour contribuer à la promotion de la recherche scientifique, de l’innovation et du développement durable au Maroc.

Il s’agit d’un espace de réflexion approfondie sur des thèmes qui s’articulent autour de l’intelligence artificielle, des technologies numériques, des énergies renouvelables, de la science de la santé, de la valorisation des plantes médicinales et aromatiques, de la biodiversité et de l’environnement numérique et intelligent, a indiqué la Fondation dans un communiqué.

Cette plateforme sera aussi dédiée à d’autres questions, notamment l’agriculture, les changements climatiques, les nanomatériaux et nanotechnologies, la synthèse, la géologie marine, l’océanographie, la biosécurité et bio-sûreté, la nutrition et l’alimentation, ainsi que la physique électronique et télécommunication, ajoute le communiqué.

L’Assemblée générale constitutive a été marquée par l’adoption du statut et de la charte de la Fondation, le parachèvement de la rédaction du plan d’action de la Fondation, tout en s’inspirant des recommandations du Nouveau modèle de développement qui souligne l’importance de la valorisation de la recherche scientifique, la R&D et l’innovation pour accélérer la trajectoire du développement au Maroc et pour l’ériger au rang des nations durablement compétitives.

La Fondation est dirigée par une élite de professeurs et chercheurs, dont Badr Eddine Kartah (président), Omar Mounakachi (vice-président chargé de la recherche scientifique), Younes Bekkali Karfa (vice-président chargé de l’innovation), Hanae El Monfalouti (vice-présidente chargée du développement durable), Loubna Terhzaz (secrétaire générale), Kaoutar Taha (vice-secrétaire générale), Lalla Amina Ouzzaouit (trésorière), Abdelhakim Bouyahya (trésorier adjoint), Nada Kheira Sebbar (conseillère), Sidi Mohamed Douiri (conseiller) et Hassan Ait Hssain (conseiller).