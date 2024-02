La Fondation diplomatique honore des personnalités pour leur contribution au rayonnement du Maroc à l’international

mercredi, 28 février, 2024 à 15:47

Rabat – La Fondation diplomatique a organisé, mardi à Rabat, une cérémonie pour rendre hommage à des compétences nationales et à des personnalités étrangères ayant contribué au rayonnement du Maroc sur la scène internationale et au raffermissement des relations de coopération du Royaume avec d’autres pays.

Au cours de cette cérémonie, organisée dans le cadre de la troisième édition des Trophées de la Diplomatie Publique, en présence d’une pléiade de personnalités issues des sphères politique, économique, culturelle et médiatique, neuf distinctions ont été décernées à des acteurs non gouvernementaux en récompense de leurs efforts au service de la consolidation du positionnement du Royaume sur le continent africain et au-delà, et de la consécration de l’identité nationale, chacun dans son domaine de compétence.

Dans une déclaration à la presse en marge de cet événement, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a affirmé que les Trophées de la Diplomatie Publique ont pour objectif de “mettre en valeur les efforts de plusieurs acteurs non gouvernementaux et civils, qui de par leurs actions, ont contribué à la consolidation du rayonnement du Maroc et à faire connaître ses potentialités à l’échelle internationale à travers des initiatives sérieuses, courageuses et bénévoles”, notant que la “diplomatie douce” s’inscrit en droite ligne des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour soutenir et renforcer l’action diplomatique.

À cet égard, M. Habek a souligné que la diplomatie publique vient en appui au travail diplomatique officiel, notant que l’évolution de l’action diplomatique ouvre la voie à une diplomatie parallèle à travers des contributions d’acteurs économiques, intellectuels et médiatiques pour hisser le Royaume au rang de pays leaders dans plusieurs domaines.

De son côté, le Secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, Abdellah Boussouf, qui s’est vu décerner le Prix de la Culture, s’est dit honoré par cette distinction, affirmant que la culture marocaine est parmi les plus riches, diversifiées et uniques en raison de sa pluralité religieuse et culturelle, telle qu’ancrée dans la Constitution marocaine.

Il a ajouté que ce prix représente à la fois un honneur et un engagement à poursuivre les efforts pour la défense de la culture marocaine, riche de ses valeurs humaines, de modération et de respect d’autrui.

Ainsi, le Prix International a été décerné à la Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, ainsi qu’au Secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe, Taïeb Baccouche.

Le président du groupe “Bank of Africa”, Othman Benjelloun, a été honoré du Prix de l’Économie et des Finances, tandis que le Prix des Droits de l’Homme a été attribué à Amina Bouayach, présidente du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

Le Prix du Sport a été remis à l’entraîneur national Walid Regragui, le Prix de la Culture au Secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, Abdellah Boussouf, et le Prix des Sciences au professeur en neurosciences, Abdelhamid Benazzouz.

Le Prix de l’Industrie a été attribué à Nassim Belkhayat, directeur général et fondateur de New Motors, et le Prix des Médias et de la Communication Sociale au directeur du site “MDM 13” en Espagne, Abdelkader Maghnass.

Le comité des sages du prix de cette année était composé d’anciens ministres et de personnalités éminentes.