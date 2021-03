La Fondation diplomatique rend un hommage posthume à Mme Rabia Rafiki El Mrini

vendredi, 5 mars, 2021 à 23:08

Rabat – La Fondation diplomatique a rendu, vendredi à Rabat, un hommage posthume à Mme Rabia Rafiki El Mrini, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Lors d’une rencontre organisée sous le thème “Rôle de la femme marocaine en tant que moteur de relance économique post-Covid”, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, ainsi qu’une pléiade d’invitées, ont remis un prix symbolique à M. Abdelhak El Mrini, Porte-parole du Palais Royal et Historiographe du Royaume, en reconnaissance de l’action de Mme Rabia Rafiki El Mrini, une des militantes chevronnées de l’action sociale au Maroc.

A cette occasion, l’assistance a suivi avec grand intérêt un film retraçant les principales actions de la riche carrière de feue Rabia Rafiki El Mrini.

Cette rencontre, marquée par la participation de plusieurs ambassadrices et responsables onusiennes, a été l’occasion de passer en revue les différentes politiques visant la promotion des droits de la femme à travers le monde.

Cette rencontre a été rehaussée par la présence des ambassadrices de Croatie, Norvège, Malaisie, République Dominicaine, Gambie, France, Mexique, Canada, Ukraine, Vietnam et de Suède, ainsi que de la Coordinatrice résidente du système des Nations Unies, de la Représentante de l’OIM, de la présidente de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale.