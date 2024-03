La Fondation Hassan II pour les MRE présente son programme “Ramadan 2024”

mercredi, 6 mars, 2024 à 16:16

Rabat – La Fondation Hassan II pour les Marocains résidents à l’étranger (MRE) a organisé, mercredi à Rabat, une rencontre de présentation de son programme “Ramadan 2024” pour l’accompagnement religieux.

La réunion, marquée notamment par la présence du secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, Abdallah Boussouf, du président du Conseil des Oulema de Rabat et de plusieurs représentants du corps diplomatique accrédités au Maroc, s’assigne pour objectif de rappeler aux membres de la mission, composée de 274 universitaires, prédicateurs et récitateurs, les tâches d’accompagnement religieux qu’ils sont tenus d’accomplir en faveur des MRE durant le mois de Ramadan.

Le Directeur du pôle éducation et diversité culturelle à la fondation Hassan II pour les MRE, M. Ibrahim Abbar, a indiqué dans son allocution que cette rencontre revêt un caractère communicatif qui vise à faire de cette activité religieuse et culturelle une occasion pour l’entretien du lien avec “les membres de notre communauté et d’échanger sur les questions religieuses et sociales tout au long du mois sacré, soulignant que la Fondation a tenu à ce que ces formations scientifiques soient adaptées aux besoins réels exprimés par la communauté marocaine dans chaque pays.

Il a expliqué que ce programme qui se veut une ouverture sur les sociétés ambitionne de devenir un facteur de production de connaissances et de paix spirituel, afin de prévenir la marginalisation et la déviation, ajoutant que la Fondation a concocté un programme d’encadrement religieux adapté aux spécificités et exigences de chaque pays.

M. Abbar a assuré que la Fondation a veillé à ce que la mission des prédicateurs revêt à la fois un caractère religieux, communicatif, éducatif et culturel et ce à travers l’ouverture sur différentes cultures et sociétés, l’objectif étant de consacrer les fonctions de la mosquée en tant qu’espace ouvert à l’interaction avec les questions de la société.

Pour sa part, Mohamed Lakhdar Derfoufi, professeur de communication à l’Université Mohammed 1er d’Oujda, a expliqué que l’encadrement religieux au Maroc est considéré comme “un modèle à suivre au niveau mondial, dans la mesure où les prédicateurs viennent au Royaume pour s’imprégner des principes de tolérance et de coexistence prônés par le Maroc.

M. Derfoufi, qui est également membre du programme Ramadan “2024”, a révélé dans une déclaration à la MAP, que les membres participant à la mission, confirment chaque année leur volonté d’aider les MRE à consolider leurs liens avec la mère patrie et avec l’identité religieuse marocaine.

À l’exemple des années précédentes, la Fondation a constitué une délégation de 274 universitaires, prédicateurs et réciteurs du coran dans le but de mener des causeries religieuses tout au long du mois sacré (9 mars au 12 avril 2024 ). Cette opération est destinée à répondre à la demande et aux attentes des Marocains résidant dans plusieurs pays comme la France, l’Allemagne, les Pays-bas, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, le Canada, les États Unis, la Suède, le Danemark, le Royaume uni, la Hongrie, la Norvège et l’Islande en fournissant un soutient spirituel essentiel aux MRE durant le mois du jeune.

Dans le cadre de cette initiative, une délégation internationale composée de 41 professeurs universitaires, 38 prédicateurs détenteurs d’un doctorat, 45 prêcheurs titulaires d’une licence, 60 prédicateurs sera déployée dont afin d’assurer à la fois les prêches et les séances de mémorisation du Coran, ainsi que 30 imams seront chargés de diriger les prières des Tarawih.