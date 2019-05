Fondation Ibn Battouta: iftar-débat à Madrid autour de la coexistence interculturelle

mardi, 21 mai, 2019 à 10:08

Madrid – La Fondation Ibn Battouta et Casa Arabe (Maison Arabe) ont rassemblé, lundi à Madrid, un parterre d’intellectuels, d’experts, de chercheurs et d’acteurs associatifs marocains et espagnols autour d’un iftar-débat sous le thème; “La coexistence interculturelle, un enjeu positif”.

L’objectif de cette initiative était d’engager une réflexion conjointe autour du concept d’interculturalité qui implique une relation d’échange à partir de laquelle chaque partie peut contribuer à l’édification d’une société riche de sa diversité et respectueuse des différences entre les personnes.