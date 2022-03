La Fondation Mohammed V pour la Solidarité démarre le programme 2022 des campagnes médico-chirurgicales à Tan Tan du 24 au 26 mars

jeudi, 24 mars, 2022 à 9:53

Rabat – La Fondation Mohammed V pour la Solidarité démarre le programme 2022 des campagnes médicales de proximité, en organisant une opération médico-chirurgicale à Tan Tan, du 24 au 26 mars.

Cette nouvelle initiative solidaire sera déployée au niveau de l’Hôpital provincial Hassan II de Tan Tan et d’un site installé dans l’enceinte de l’établissement hospitalier, a indiqué jeudi la Fondation Mohammed V pour la solidarité dans un communiqué.

L’opération vise à prendre en charge 120 cas de chirurgie générale et de chirurgie de la cataracte et à offrir des soins primaires multidisciplinaires aux populations de la province de Tan Tan, précise le communiqué, ajoutant que sa mise en œuvre est assurée en partenariat avec la Direction régionale de la Santé, les CHU de Rabat et d’Agadir, les autorités locales, le Centre National Mohammed VI des Handicapés de Salé et sa section régionale d’Agadir, ainsi que les associations médicales conventionnée: l’Association Médicale marocaine de Solidarité (AMMS), Association Action Urgence et l’Association des Retraités de la Santé (ARS).

Une équipe de plus de 60 médecins (chirurgiens, généralistes et spécialistes), 20 infirmiers et techniciens ainsi que les assistantes sociales a été mobilisée afin d’accueillir et de fournir des soins gratuits de qualité aux populations vulnérables, aux personnes en situation de handicap et celles qui nécessitent une prise en charge chirurgicale urgente, selon la même source.

La caravane permettra d’offrir les examens, les consultations et les soins curatifs en médecine générale et spécialisée (gynécologie, pédiatrie, pneumologie, ophtalmologie, rhumatologie, gastro-entérologie et dentaire), les soins de diagnostic, les soins préventifs (dépistage des maladies chroniques, de cancer du sein, du col de l’utérus et du diabète), les analyses médicales et échographiques ainsi que les traitements médicamenteux, a poursuivi la Fondation.

Pour garantir le succès de cette campagne, d’importantes ressources logistiques ont été déployées, notamment les huit unités médicales mobiles de la Fondation, le matériel et consommables médicaux, la mise à disposition de salles d’opération, de salles d’examen et d’un espace pour accueillir les patients au niveau de l’Hôpital Provincial Hassan II de Tan Tan, conclut le communiqué.