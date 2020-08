La fondation Mohammed V pour la solidarité entame l’envoi d’aides alimentaires au Liban dans le cadre du soutien global ordonné par SM le Roi

jeudi, 6 août, 2020 à 23:23

Aéroport Mohammed V de Casablanca – Conformément aux Hautes instructions royales relatives à l’envoi d’aides médicales et humanitaires d’urgence globales au Liban, la fondation Mohammed V pour la solidarité a entamé jeudi l’envoi d’un soutien alimentaire au Liban dont la capitale a été fortement secouée par une explosion dévastatrice.

Ainsi, quatre avions marocains ont quitté l’aéroport international Mohammed V avec à bord une première partie de cette aide, alors que 4 autres avions vont transporter vendredi le reste des aides envoyées par le Maroc au peuple libanais.

A cette occasion, le chef du pôle médico-humanitaire à la fondation Mohammed V pour la solidarité, Abdellah Omar Moussa, a déclaré à la presse que suite à cette catastrophe qui a frappé le peuple libanais frère, la fondation a mené cette action, conformément aux Hautes instructions royales pour venir en aide, comme à l’accoutumée, aux peuples affectés.

La fondation, a-t-il ajouté, porte ainsi assistance au peuple libanais frère, à travers ce soutien qui lui sera remis au plus tôt possible.

Le responsable n’a pas manqué de réitérer la solidarité du Maroc avec l’ensemble du peuple libanais et la Haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI envers le peuple libanais suite à cette catastrophe.

Le Maroc a entamé jeudi l’opération d’acheminement de l’aide humanitaire et médicale d’urgence, décidée sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la République du Liban, qui a été fortement secouée par une explosion dévastatrice.

Cette violente explosion, qui a frappé mardi le port de Beyrouth, a dévasté des quartiers entiers de la capitale et fait plus de 137 morts et 5.000 blessés.