Fondation Mohammed V pour la Solidarité : Mise en place d’une plateforme d’hébergement à douar Toulkine dans la province d’Al Haouz

mercredi, 6 mars, 2024 à 21:29

Commune d’Azgour (province d’Al Haouz) – La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a procédé à la mise en place d’une plateforme d’hébergement des habitants du douar Toulkine, situé à 1.700 mètres d’altitude, dans la commune rurale d’Azgour relevant de la province d’Al Haouz, touchée par le séisme du 8 septembre dernier.

Cette nouvelle initiative de solidarité, lancée ce mercredi par la Fondation, en partenariat avec Renault Groupe Maroc, s’inscrit dans le cadre des interventions menées sur le terrain au profit des habitants des régions affectées par le tremblement de terre.

Cette action humanitaire, qui intervient également dans le cadre de l’élan de solidarité avec les populations des zones sinistrées, vise à mettre à la disposition des familles touchées, un logement sûr et durable.

Il s’agit de 44 conteneurs de transport maritime transformés en logements équipés de lits, de matériel de cuisine et de produits de nettoyage au profit de 220 personnes, dont 12 veuves, 14 personnes âgées et des familles dont des membres sont des personnes en situation de handicap, en plus de 4 blocs sanitaires et de deux classes d’enseignement au sein d’une école de l’enseignement primaire dans ce douar situé à 45 km d’Amizmiz.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Mme Souad Boulouiz, chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a expliqué que cette initiative qui vient s’ajouter aux précédentes interventions entreprises sur le terrain par la Fondation, tend à mettre en place une plateforme d’hébergement au profit des familles les plus vulnérables du douar.

Et d’ajouter que dans le cadre d’un partenariat avec l’ensemble des acteurs et ses partenaires, la Fondation a fourni et équipé ces logements de toutes les fournitures nécessaires pour garantir les conditions de vie appropriées aux bénéficiaires, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à répondre aux besoins des populations sinistrées.

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité avait mené auparavant, avec le concours d’autres institutions partenaires, des initiatives similaires notamment dans la commune rurale de Talat N’Yacoub, a-t-elle rappelé.

Pour sa part, le directeur général de Renault Maroc, Mohamed Bachiri, a indiqué que ce projet illustre l’engagement continu de Renault Group Maroc et de la Fondation Renault Maroc envers les communautés touchées par le séisme, précisant que cette initiative consiste en la transformation d’une cinquantaine de conteneurs maritimes en logements fonctionnels et durables avec des sanitaires et des salles de classes, d’une capacité d’accueil de 44 familles.

Cette initiative est déployée aussi en partenariat avec la Fondation CMA CGM et un réseau de fournisseurs de l’écosystème Renault Group Maroc, a-t-il relevé, expliquant que la transformation réalisée à l’usine du Group à Tanger, a nécessité près de 6.000 heures de travail et la mobilisation de plus de 50 collaborateurs du Groupe.

Saluant l’engagement de toutes les personnes impliquées dans ce projet, en particulier les autorités locales pour leur appui dans la concrétisation de cette initiative, M. Bachiri a souligné que ce projet traduit la mobilisation de plusieurs parties prenantes pour répondre aux besoins des communautés touchées.

Pour leur part, des bénéficiaires se sont félicités de cette initiative louable qui leur permettra de bénéficier de conditions d’hébergement appropriées, exprimant leurs vifs remerciements à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour ses efforts continus consentis, en étroite collaboration avec les autorités locales, afin d’apporter soutien et assistance aux populations sinistrées.

Ils ont également fait part de leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain entoure les habitants des zones touchées par le séisme d’Al Haouz.

Parallèlement à cette initiative, une campagne médicale sera organisée pour relever les cas souffrants de problèmes de vue parmi les élèves des écoles, avant de les prendre en charge dans le cadre des unités médicales mobiles relevant de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, déployées à Amizmiz.