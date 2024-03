La Fondation Mohammed V pour la Solidarité organise une campagne de chirurgie de la cataracte dans les provinces de Sefrou et Boulemane

vendredi, 1 mars, 2024 à 16:34

Tachot Imlal (Province de Sefrou) – La Fondation Mohammed V pour la Solidarité (FMVS) a lancé vendredi une campagne de chirurgie de la cataracte en faveur des populations de douars relevant des provinces de Sefrou et de Boulemane.

Cette campagne, qui se poursuit samedi et dimanche, s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du programme des Unités Médicales Mobiles Connectées UMMC – Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, la directrice de la Communication de la Fondation, Sanae Dardikh.

“Il s’agit d’une action complémentaire qui découle des indicateurs de santé qui remontent des Unités Médicales Mobiles Connectées et ce à travers les soins généralistes et la télé-expertise et, dans ce cas précis, la télé-expertise ophtalmique qui a permis de dépister et de diagnostiquer des cas qui nécessitent la chirurgie de la cataracte”, a précisé Mme Dardikh.

L’objectif de cette opération est de favoriser l’accès des populations issues du monde rural et des zones éloignées à une offre de soins de qualité complète qui englobe les soins généralistes, la télé-expertise et la prise en charge chirurgicale, a-t-elle souligné.

De son côté, le Chef de projet régional à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Youssef Errabouli, a expliqué que cette opération se déroule en plusieurs phases, à travers d’abord le diagnostic à distance.

“Depuis le lancement de cette opération au niveau de ces deux provinces, quelque 120 cas ont été diagnostiqués qui nécessitent des opérations chirurgicales”, a-t-il fait savoir, notant qu’un suivi post-opératoire à distance est également prévu pour les patients ayant subi des interventions chirurgicales.

Totalement opérationnel depuis le 30 janvier, le programme de santé numérique UMMC – FMVS dont l’objectif est d’améliorer l’accessibilité et la disponibilité de soins de santé de qualité dans les zones rurales et éloignées, délivre ses premières retombées pratiques en termes d’actions annexes.

Activées par la Fondation dans une logique de complémentarité avec l’offre de soins actuelle des UMMC – FMVS, ces actions sont destinées à élargir l’accès des populations du monde rural aux soins spécialisés en ciblant les besoins chirurgicaux.

La Fondation a déployé son dispositif d’intervention au niveau des trois localités rurales de Tachot Imlal (Commune rurale d’Ighezrane située à 59 kilomètres de Sefrou), de Tassa (Commune rurale d’Al Orjane située à 162 kilomètres de Boulemane) et Ait Khabach (Commune rurale de Guigou située à 25 kilomètres de Boulemane), sur les sites mêmes des UMMC – FMVS.

Sur le plan logistique, quatre unités mobiles (deux plateformes de chirurgie ophtalmiques, radiologie et biologie) ont été mobilisées, et des espaces de repos spécialement aménagés afin de garantir le bon déroulement de l’activité chirurgicale et des contrôles post-opératoires.

Cette campagne, qui est menée simultanément sur deux sites (les 1er et 2 mars à Tachot Imlal et Tassa – les 2 et 3 mars à Ait Khabach et Tassa), est organisée en partenariat avec les autorités locales, la direction régionale et les délégations provinciales de la Santé et de la Protection Sociale, ainsi que l’association partenaire Association Marocaine Médicale de Solidarité (AMMS) qui met à disposition ses unités mobiles de chirurgie ainsi qu’un staff de chirurgiens ophtalmologues.

Un effectif médical total de trente intervenants dont des médecins spécialistes, des médecins généralistes et du personnel paramédical prend part à cette opération solidaire, en plus des cadres médicaux et des assistantes sociales de la Fondation.

La Fondation poursuivra la programmation de campagnes chirurgicales complémentaires supplémentaires, selon les remontées et indicateurs d’activité des UMMC – FMVS opérant sur l’ensemble du territoire national.