La Fondation Mohammed V pour la solidarité, un outil efficace au cœur de l’action sociale

jeudi, 20 juillet, 2023 à 11:10

Rabat – La Fondation Mohammed V pour la solidarité œuvre, depuis sa création, à l’institutionnalisation de l’action sociale, à la faveur d’une vision inclusive initiatrice de changement et de progrès, portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Conformément aux Hautes Orientations Royales, la Fondation n’a eu de cesse de mener d’ambitieux programmes au profit de toutes les franges de la population à travers le territoire national, accordant un intérêt particulier aux enfants en situation précaire, à l’intégration des handicapés, à la scolarisation des filles, créant un environnement sain pour les jeunes, luttant contre l’analphabétisme des adultes, améliorant les conditions de vie des femmes et des personnes âgées dans le besoin, et intégrant les démunis et les exclus.

La Fondation s’est également employée à porter assistance et à soutenir les populations dans le besoin et celles victimes d’intempéries ou de catastrophes naturelles, ainsi qu’à améliorer les conditions d’accueil des Marocains résidant à l’étranger, l’objectif étant d’ancrer l’action de solidarité en tant que comportement et en tant que culture.

Ainsi, la Fondation Mohammed V pour la solidarité organise depuis 2001 sur Hautes instructions de SM le Roi, l’opération «Marhaba» pour assurer un meilleur accueil des MRE durant l’été et permettre leur transit dans de meilleures conditions.

Pour la réussite de cette opération unique en son genre, organisée chaque année du 5 juin au 15 septembre, la Fondation a mobilisé au titre de l’année 2023 près de 1.400 personnes, comprenant les équipes de la Fondation, les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et les volontaires, appelés à porter assistance aux Marocains résidant à l’étranger et à leur fournir l’accompagnement et les secours nécessaires en cas de besoin.

Autre action humanitaire engagée par la Fondation est l’opération nationale «Ramadan», une des plus importantes initiatives solidaires destinée à apporter du réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables à l’occasion du mois du jeûne qui symbole les valeurs de partage et de générosité.

Cette opération, qui vise à atténuer le poids financier qui pèse sur les familles démunies, a bénéficié cette année à près de 5 millions de personnes.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 390 millions de dirhams, l’opération “Ramadan 1444” s’est caractérisée cette année par l’augmentation, conformément aux Hautes Instructions Royales, du nombre des bénéficiaires, qui est passé de 600.000 ménages lors de l’édition précédente à un million de ménages, établis dans 83 provinces et préfectures du Royaume et dont 77% vivent en milieu rural.

L’opération nationale «Ramadan» a mobilisé, depuis son lancement en 1998, une enveloppe budgétaire globale de près de 2 milliards de dirhams, avec un nombre de familles bénéficiaires qui est passé de 34.100 en 1998 à un million en 2023.

A cette initiative solidaire s’ajoute le programme «Opération Grand Froid» déployé chaque hiver par la Fondation afin de porter assistance et soutien aux populations victimes du froid, qui se retrouvent privées de soins de base et de moyens de survie élémentaires en raison des conditions climatiques difficiles.

Ce soutien humanitaire consiste en la distribution d’un kit de denrées alimentaires et de couvertures, alloué à chaque famille dans les douars enclavés. La Fondation organise également, selon les situations de crise, des caravanes médicales afin d’apporter les premiers soins d’urgence, donner accès aux médicaments et évacuer les cas difficiles.

Par ailleurs, la Fondation mène un plan d’action visant à soutenir le secteur médical national, à travers le renforcement de l’offre médicale existante et l’amélioration de l’accès aux soins des populations les plus démunies. C’est dans ce cadre que s’inscrit le Centre de réhabilitation psycho-sociale du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd de Casablanca ou encore le Centre Médical de Proximité (CMP) de la ville nouvelle d’Errahma, inaugurés par SM le Roi Mohammed VI au cours du mois de Ramadan 1444.

À l’instar de ceux inaugurés en 2019 par le Souverain au quartier El Youssoufia à Rabat et à Sidi Moumen à Casablanca, et ceux à Témara et à Tanger (arrondissement Beni Makada), entrés en service en 2022, le Centre Médical de Proximité de la ville nouvelle d’Errahma fait partie du programme global mené par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et visant à soutenir le secteur médical national.

Ce programme porte notamment sur le renforcement de l’offre de soins existante, la mise en place d’une filière de soins de proximité accessible aux populations et l’intégration d’une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d’accompagnement des patients. Il prévoit, à terme, la réalisation de douze Centres Médicaux de Proximité, notamment trois à Casablanca (Sidi Moumen, ville nouvelle d’Errahma et Hay Hassani), deux à Fès, deux à Tanger, et un centre pour chacune des villes d’Agadir, Marrakech, Rabat, Salé et Témara.

A ce titre, l’universitaire Atik Essaid a indiqué que la Fondation Mohammed V pour la solidarité a créé une nouvelle dynamique de l’action sociale et humanitaire, à travers un mécanisme institutionnel de solidarité et en menant des prestations de proximité destinées directement aux populations cibles.

La Fondation est devenue, à la faveur de la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, un mécanisme stratégique au service de l’élément humain et un des piliers fondamentaux du soutien et de la cohésion sociale, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, faisant observer que la Fondation œuvre sans cesse à développer ses infrastructures pour répondre aux besoins de la société.

Cette grande structure a créé un saut qualitatif en matière d’action solidaire au Maroc, a-t-il poursuivi, rappelant que cette action est reconnue également sur les scènes arabe et continental mais également sur le plan international puisqu’elle a dû intervenir dans plusieurs pays qui ont connu différentes crises.

D’année en année, la Fondation continue de consacrer les principes de cohésion et de solidarité dans le cadre d’une mobilisation globale et continue, conformément à la mission qui lui a été assignée par le Souverain, ce qui a permis à cette structure de devenir un modèle en matière d’institutionnalisation de l’action solidaire.