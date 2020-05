Fondation Mohammed VI: Lancement d’un programme d’accompagnement des enfants ayant bénéficié de la Grâce royale et d’alternatives au placement institutionnel

lundi, 11 mai, 2020 à 16:15

Rabat – La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus a lancé, lundi à Rabat, son programme intégré d’accompagnement et de suivi à distance en faveur des enfants ayant bénéficié de la Grâce royale et d’alternatives au placement institutionnel, sous le signe “L’Enfant, c’est maintenant”.

S’inscrivant dans le sillage de la Grâce royale accordée à près de six mille pensionnaires des établissements pénitentiaires, dont trente-huit mineurs de moins de 18 ans, ce programme tient compte de l’initiative de l’Autorité judiciaire et celle de la Présidence du Ministère public relative à la mise en œuvre de mesures alternatives au placement au profit de plus de trois cents enfants pensionnaires des centres de protection de l’enfance, en les confiant à leurs familles respectives, dans le cadre des mesures de prévention préconisées par l’État marocain pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Conçu par la Fondation Mohammed VI, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et en cofinancement de l’Union européenne (UE), ce programme de services multidimensionnels intervient dans le cadre du rôle de coordination assuré par la Fondation entre et avec un ensemble de départements, acteurs et intervenants investis par la mise en œuvre de la Vision Royale. Il a pour objectif d’assurer une réinsertion socio-économique efficace des anciens pensionnaires des établissements pénitentiaires et des centres de protection de l’enfance, tout en veillant à la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Ainsi, compte tenu de la conjoncture actuelle et des dispositifs mis en place et conformément aux hautes instructions royales en la matière, la Fondation Mohammed VI a procédé à la mise en œuvre de son programme, en partenariat avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et la Société marocaine des psychologues cliniciens et avec l’appui technique de Webhelp Maroc, afin d’assurer l’accompagnement à distance de cette catégorie de citoyens, eu égard à leur âge et à leur statut juridique.

Cet accompagnement tend à garantir une meilleure réhabilitation, conformément aux valeurs de la citoyenneté, tout en veillant aux conditions psychologiques, sociales, économiques et sanitaires idoines, à même de faciliter le processus de leur réinsertion dans la société.

Comprenant un ensemble de services d’accompagnement, d’orientation et de conseil, en faveur des enfants des centres de protection de l’enfance (308), ayant bénéficié d’alternatives au placement et remis à leurs familles respectives, soit de manière temporaire ou définitive, ainsi qu’aux mineurs de moins de 18 ans ayant bénéficié de la Grâce Royale (38), ce programme intégré s’adresse également aux familles des deux catégories d’enfants bénéficiaires à travers différents axes et plusieurs objectifs.

Il s’agit de promouvoir l’accès aux contenus éducatifs et pédagogiques numériques, en dotant les enfants scolarisés de tablettes numériques afin de leur permettre de poursuivre leurs études à distance, à l’instar des autres étudiants à travers le pays, de fournir un mécanisme de soutien psychologique au profit des enfants bénéficiaires du programme et aux membres de leur famille, dispensé par un groupe de psychologues bénévoles, de fournir un soutien aux familles des enfants bénéficiaires en denrées alimentaires et kits d’hygiène et d’assurer un accompagnement social et pédagogique à distance de ces enfants, par le biais d’assistants sociaux relevant de la Fondation et d’intervenants du milieu ouvert relevant du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, conformément à leur intérêt supérieur, à même de parer à tout risque de récidive ou de délinquance.

Afin d’atteindre ces objectifs, la Fondation Mohammed VI a mis en place, avec l’appui de ses partenaires, un mécanisme interactif d’accompagnement et de suivi à distance, appelé “Allô Mousahaba”, qui constitue le pilier du présent programme intégré et qui s’articule autour d’une plateforme interactive d’accompagnement, d’orientation, de conseil et de suivi à distance au profit des enfants bénéficiaires, afin de répondre à leurs besoins en matière d’accompagnement social, de soutien psychologique, d’orientation technique et pédagogique, d’orientation et conseil sanitaire et de soutien scolaire.

A cet effet, quatre cellules sont mobilisées pour dispenser leurs services, composées selon le champ d’activité, d’accompagnateurs sociaux, de délégués de la liberté surveillée, de psychologues, de cadres médicaux et d’éducateurs.

Par ailleurs, une opération de distribution de tablettes numériques munies de dispositifs de connexion internet au profit des enfants scolarisés afin de leur permettre de poursuivre leurs études à distance, est prévue mercredi prochain, en parallèle avec une action de solidarité et de distribution de denrées alimentaires et kits d’hygiène sanitaire, au profit des familles des enfants et des jeunes concernés par le programme, à travers différentes régions du Royaume.