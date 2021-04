Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran: Plus de 691.000 exemplaires du livre saint de différents formats distribués en 2020

vendredi, 23 avril, 2021 à 13:22

Casablanca – La Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran a procédé à la distribution de 691.037 exemplaires du livre saint au titre de l’année 2020.

Dans un rapport sur les réalisations accomplies au titre de l’année 2020, la Fondation, dont le siège est situé à Mohammedia, indique que conformément au programme établi par le ministère des Habous et des affaires islamiques, 601.792 exemplaires du Coran des mosquées (format 17/24) ont été distribués au profit des délégations régionales et provinciales et 89.245 exemplaires de différents formats au profit d’autres parties.

Concernant le volet relatif à l’enregistrement et la distribution du Coran psalmodié au titre de 2020, la Fondation a réalisé, en coordination avec l’Institut Mohammed VI des lectures et études coraniques, une édition coranique distinguée qui consiste en une lecture collective des cinq premiers hizb avec les sept lectures connues au Maroc sous le nom de la lecture de Sidi Hamza, ajoutant qu’un comité scientifique spécialisé dans la récitation du saint Coran a supervisé le suivi du projet dans ses différentes étapes.

S’agissant de la distribution du Coran psalmodié au titre des dernières années, “601 CD et 100 supports de 20 Khatma du Coran psalmodié ont été distribués”, a indiqué la même source, rappelant que la distribution a été limitée aux enregistrements des années 2013, 2015 et 2016 à cause de l’épidémie du Coronavirus qui a touché le Maroc et le monde entier.

En ce qui concerne l’encadrement du secteur des éditeurs marocains dans le domaine de l’édition du saint Coran, la Fondation est chargée de superviser l’encadrement du secteur des éditeurs dans toutes les opérations assurées par ledit secteur notamment l’édition du livre saint, qu”il s’agisse d’importer le Coran, de le réimprimer ou d’imprimer le Coran destiné aux Maisons d’édition.

Pour ce qui est de l’importation du Saint Coran durant l’année 2020, elle a été limitée au secteur des éditeurs et les exemplaires importés ont totalisé 403.488 copies alors que les exemplaires réimprimés par les maisons d’édition précitées sous le contrôle et la responsabilité de la Fondation, s’élèvent à 110.351 copies et ce conformément aux deux contrats signés par la Fondation et les maisons d’édition concernées.

Par ailleurs, le nombre des exemplaires du Coran réservées aux maisons d’édition marocaines a atteint 26.737 copies.

La Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran, créée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, est une institution à but non lucratif jouissant de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Elle a été placée sous la tutelle du ministère des Habous et des affaires islamiques.

Conformément au Dahir N°1.09.198 du 23 février 2010 portant sa création, la Fondation Mohammed VI pour l’Edition du Saint Coran est une institution nationale supérieure de référence dans le domaine de l’élaboration scientifique, matérielle et artistique de la reproduction, de la diffusion et de l’enregistrement du Saint Coran sur tous supports multimédias.

La Fondation qui est dirigée par M. Hamid Houmani, a notamment pour missions de reproduire le Saint Coran sur la base de la narration de Warch tenue de Nafiâ selon les règles adoptées dans les sciences des transcriptions et des lectures, de superviser l’impression du livre Saint, d’œuvrer à sa diffusion et à sa distribution, de superviser l’enregistrement de la lecture du Saint Coran, notamment selon la narration de Warch tenue de Nafiâ en utilisant les diverses formes de supports multimédias.

Elle est également chargée de délivrer des autorisations aux personnes physiques ou morales désirant imprimer ou distribuer le Saint Coran, d’effectuer les travaux de contrôle et de vérification des copies imprimées ou enregistrées du livre Saint pour s’assurer qu’elles ne renferment pas d’erreurs et prendre éventuellement les mesures prévues par la loi aux fins de les saisir et d’en interdire la circulation, sans préjudice du droit de la Fondation à engager les poursuites judiciaires nécessaires conformément aux lois en vigueur.

La Fondation a, en outre, pour mission d’instaurer des liens de coopération avec les établissements et les organismes publics ou privés, aux niveaux national et international, pour l’assister dans la réalisation de ses objectifs.