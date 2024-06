La Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale lance un nouveau portail électronique

lundi, 10 juin, 2024 à 13:57

Rabat – La Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale vient de lancer un nouveau portail électronique présentant une panoplie de services sociaux et solidaires au profit des adhérents de la Fondation, en service ou en retraite, de leurs familles et ayants droit.

Développé pour être un moyen de communication numérique intégré, ce portail électronique offre une expérience de navigation interactive permettant aux adhérents de la Fondation de consulter de manière permanente et en temps réel, les services proposés dans les domaines de la santé, du divertissement et de la religion, ainsi que les conditions pour bénéficier des conventions de partenariat avec les institutions commerciales, bancaires et de services dans des secteurs tels que le transport, le tourisme, la communication et autres.

Ce portail, accessible via l’adresse électronique www.fmsn.gov.ma, comprend également un ensemble de rubriques sur les activités organisées par la Fondation dans le cadre de son programme annuel, notamment les colonies de vacances au profit des enfants et orphelins des fonctionnaires de la Sûreté nationale, le pèlerinage et les bourses d’excellence, outre une rubrique pour rendre hommage aux martyrs du devoir appartenant au corps de la police.

Le lancement de ce portail s’inscrit dans le processus de modernisation globale et de renforcement de l’ensemble des services sociaux destinés à la famille de la Sûreté nationale, à travers la diversification de l’offre sociale notamment dans les domaines de la santé, du logement, de la sécurité spirituelle, et du divertissement, de manière à offrir aux fonctionnaires de la Sûreté nationale un cadre social stable pour les inciter à davantage d’efforts et de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions au service de la protection de la sécurité de la patrie et des citoyens.