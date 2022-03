Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains: Début à Bangui des travaux du colloque sur le “rôle des valeurs spirituelles dans le dialogue des civilisations”

mercredi, 30 mars, 2022 à 19:54

Bangui – Les travaux du colloque sur le “rôle des valeurs spirituelles dans le dialogue des civilisations”, tenu à Bangui, à l’initiative de la Section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en République Centrafricaine, ont débuté mercredi, avec la participation d’une pléiade de scientifiques et de professeurs centrafricains et marocains.

Les travaux du colloque ont commencé par la récitation de versets du Saint Coran, et la projection d’un documentaire sur la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains et ses différentes activités depuis sa création en 2015.

S’exprimant à cette occasion, Cheikh Ndiaye Salehou, président de la section centrafricaine de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, a adressé ses vifs remerciements et sa haute gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour l’intérêt que le Souverain accorde à la Fondation et à tous les musulmans du Continent africain.

Il a, également, noté la pertinence du thème du colloque, tout en soulignant l’importance des valeurs de tolérance de l’Islam dans la consécration de la sécurité et de la stabilité dans les sociétés africaines.

Pour sa part, le professeur Aicha Rebaï, experte à la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, a souligné, dans un discours au nom de la Fondation, l’importance des constantes religieuses communes liant le Royaume du Maroc à la République Centrafricaine, mettant en exergue l’importance de la thématique du colloque à l’heure actuelle et la nécessité de promouvoir ses valeurs dans l’intérêt de l’Afrique.

De son côté, le Révérend Pasteur Nicolas Singa Gbazia, président de l’Association des églises évangéliques a exprimé sa satisfaction quant au thème du colloque et mis en relief son rôle dans la promotion de la paix sur le Continent africain, appelant tout un chacun à être ambassadeur de la paix en Centrafrique.

Le représentant personnel de Bruno Yapandé, ministre de l’Administration du territoire national, a également souligné, dans un discours prononcé par les autorités officielles de la République centrafricaine, le rôle des valeurs spirituelles dans la consolidation de la sécurité et la paix dans le pays.

A l’issue de la séance d’ouverture, Dr. Mohamed Maghraoui, président du Comité scientifique du colloque, a présenté le programme, rappelant ses objectifs et les résultats escomptés.

Il a, dans ce sens, souligné l’importance de renforcer les valeurs spirituelles dans notre monde contemporain et sur le Continent africain en particulier, qui est l’une des premières préoccupations de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains.

Ce colloque, qui se tient les 30 et 31 mars, vise à faire reconnaître l’importance des valeurs spirituelles et leur rôle dans le dialogue des civilisations, à explorer les moyens de mise en application de cette reconnaissance dans la réalité africaine et à inciter à l’usage des valeurs spirituelles pour l’imprégnation des valeurs humaines partagées.

Il s’agit également de l’usage des valeurs spirituelles dans l’ouverture de plus d’horizons concernant le dialogue des civilisations et l’usage des technologies modernes de communication pour la promotion des valeurs spirituelles.

Ainsi, le colloque sera marqué par l’animation de plusieurs séances s’articulant autour des “Fondements doctrinaux et éthiques des valeurs spirituelles”, “Les valeurs spirituelles et la cohésion des sociétés et des civilisations” et “Les valeurs spirituelles dans leurs dimensions humaines”.