La Fondation Mohammed VI des Ouléma africains organise un concours de mémorisation et de récitation du Saint Coran en Mauritanie

vendredi, 13 janvier, 2023 à 21:40

Nouakchott – La section de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains en Mauritanie a organisé, jeudi à Nouakchott, un concours de mémorisation et de récitation du Saint Coran, avec la participation de 104 récitateurs.

Ce concours s’inscrit dans la phase de présélection des candidats qui participeront aux finales de la quatrième édition du concours de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains de mémorisation, de récitation et de Psalmodie du Saint Coran, prévu au mois de Ramadan prochain, a précisé Mohamed Najib Binebine, expert chargé de mission à la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains.

Et d’ajouter que ces récitateurs concourent dans trois catégories à savoir la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture “Warsh an Nafiâ”, la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat et la catégorie de psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins cinq Hizbs du Saint Coran.

A travers ce concours, la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains aspire à raffermir l’intérêt des jeunes musulmans africains à l’égard du Saint Coran, et à les encourager également à sa mémorisation, sa récitation et sa psalmodie, a-t-il fait valoir.

Au niveau de la Mauritanie, la phase de présélection se déroule selon des critères bien précis, sous la supervision d’une commission disposant d’une grande expérience en matière de mémorisation et de récitation du Saint Coran.