La Fondation Mohammed VI de Promotion des œuvres sociales de l’éducation et de formation et l’ONEF examinent des questions liées au système éducatif

vendredi, 12 mars, 2021 à 10:29

Rabat – La Fondation Mohammed VI de Promotion des œuvres sociales de l’éducation et de formation et l’Observatoire national de l’éducation et de la formation (ONEF) ont examiné une série de questions relatives au système éducatif, notamment en matière sociale, à l’occasion d’une rencontre entre les responsables des deux organisations.

Dans un communiqué parvenu vendredi à la MAP, l’Observatoire relève que la Fondation et l’ONEF ont fait part de leur disponibilité à adhérer pleinement à tout ce qui a trait à la vie sociale, éducative et culturelle de la famille de l’éducation et de la formation, à travers le renforcement de la communication, en organisant des rencontres et en menant des études.

Durant cette rencontre, le président de la Fondation Mohammed VI, Youssef Bakkali, accompagné de son secrétaire générale, Jamal Zitouni, et de directeurs de la Fondation, ont reçu une délégation de l’ONEF composée de MM. Mohamed Derouich, Moussaoui Ajlaoui, Mohamed Sidi et Hassan Barkia.

A cette occasion, M. Bakkali a appelé à ce que l’ONEF, en tant qu’institution riche en experts, participe activement à l’enrichissement du réseau de la radio culturelle “Radio Manarat”, avec un programme qui répond aux attentes de la famille de l’éducation et de la formation.

À cet égard, M. Bakkali a passé en revu les réalisations de la Fondation, ses projets et le nombre de ses adhérents qui a atteint les 435.000, évoquant les axes de divertissement, de voyages, de pèlerinages, de clubs socio-sportifs, de transport routier et ferroviaire, de formation, d’éducation, de culture, de santé et d’aides aux financements classiques et participatives.

Il a également fait référence aux complexes hôteliers dans les villes d’El Jadida, Ifrane et Agadir et de projets dans les villes de Tétouan et Casablanca, en plus du projet “Nafida 2” qui permettra à 150.000 de bénéficier de 2.000 dirhams pour l’achat d’ordinateurs, outre une réduction de 25% sur les prix d’abonnements internet.

Pour sa part, M. Derouich a présenté un bref aperçu sur l’ONEF, assurant qu’il s’agit d’une association nationale civile et indépendante, conformément au Dahir 58, et qu’elle ne se substitue ainsi à aucun syndicat ou autres organisations.

Il a également présenté les activités nationales et internationales de l’Observatoire, en plus des médiations qu’il a menées en toute objectivité en vue d’apaiser les tensions qu’a connues le système éducatif, à travers le rapprochement des points de vue et la proposition de solutions possibles.