La Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux verse des subventions à ses adhérents à l’occasion de Aid Al-Adha

mardi, 21 juillet, 2020 à 23:31

Rabat – A l’occasion de l’Aid Al-Adha 1441, la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux a annoncé avoir procédé, à partir de mardi, au versement de subventions à hauteur de 500 dirhams en faveur de chacun de ses adhérents ayant un revenu mensuel inférieur à 3.000 dirhams.

Afin de permettre au plus grand nombre d’adhérents de bénéficier de cette aide financière avant l’avènement de l’Aid Al-Adha, un premier versement a été effectué au profit de quelques 30.000 préposés religieux actifs et invalides, ainsi qu’aux veuves des préposés décédés, a indiqué la Fondation dans un communiqué, qui relève que le nombre total de bénéficiaires devrait dépasser les 70.000 pour une enveloppe globale de plus de 35 millions de dirhams.

Ces subventions interviennent en application des dispositions du Dahir N° 1-09-200 portant création de la Fondation, et en consécration des valeurs de solidarité, partant de la nécessité de soutenir les préposés religieux et leurs familles à l’occasion des fêtes religieuses et sociales.