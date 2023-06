La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement célèbre la Journée mondiale des océans

jeudi, 8 juin, 2023 à 19:03

Rabat – À l’occasion de la Journée mondiale des océans des Nations Unies, célébrée dans le monde le 8 juin 2023, la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, organise des activités de sensibilisation à la sauvegarde des océans, essentiels à la régulation du climat et à l’humanité qui vit de ses très nombreuses ressources.

La Fondation est très engagée dans la protection des océans. Elle vient juste de remettre, le 28 mai 2023, les Trophées Lalla Hasnaa littoral durable aux nombreux partenaires économiques, associations de la société civile, communes littorales qui s’engagent sur le terrain en faveur des plages, du littoral, des mers et des océans, indique la Fondation dans un communiqué.

Ces Trophées font aujourd’hui partie de la décennie des Nations unies pour les Sciences océaniques au service du développement durable (2021–2030), que la Fondation a rejoint comme membre fondateur de l’Alliance qui la porte. Sa présidente, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, est également Marraine de cette décennie, lancée par les Nations unies pour développer la connaissance scientifique des océans afin de mieux les protéger, selon la même source.

La Fondation déploie dans ce sens plusieurs actions de sensibilisation. Plus de 900 écoliers, Jeunes reporters de l’environnement et universitaires, venus des huit régions côtières du Maroc, visiteront, accompagnés par des partenaires de la Fondation, des sites où ils apprendront à mieux connaître les océans. Les jeunes de la région d’Agadir découvriront le bateau scientifique Charif Idrissi de l’Institut national de la recherche halieutique. D’autres visiteront des laboratoires, des phares historiques comme celui du Cap Spartel et des ports de plaisance à Marina Smir ou Saïdia, poursuit le communiqué.

Au Centre international Hassan II de formation à l’Environnement, plus de 120 personnes étaient attendues pour une grande conférence de sensibilisation. L’idée est de présenter et d’expliquer les océans de points de vue différents. Une première voie, “raconte-moi l’océan par les comptes et des histoires”, sera essentiellement animée par des jeunes. Une autre, “raconte-moi l’Océan par les chiffres et la science”, présentée par des experts scientifiques, esquissera par des exemples locaux le vaste corpus de connaissances sur le sujet et, enfin, une troisième “Raconte-moi l’océan par ton action”, mettra en valeur ceux qui agissent sur le terrain pour protéger mers et océans.

Alors que l’été approche, la Fondation prépare la 22e édition de son programme phare Plages propres, qui permet aux estivants de profiter, sur plus de 100 plages parmi les plus fréquentées du Royaume, d’un espace propre, sécurisé et animé. La campagne #b7arblaplastic sera lancée pour la 4e année consécutive, avec un accent particulier sur le recyclage des tonnes de déchets plastiques ramassés chaque été sur les plages, dans le cadre de cette opération, conclut le communiqué.