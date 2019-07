La Fondation Société Générale et Société Générale Maroc scellent un partenariat avec la Fondation Ali Zaoua pour l’ouverture d’un centre culturel “les Etoiles” à Marrakech

lundi, 1 juillet, 2019 à 17:00

Marrakech- Une convention de partenariat a été signée, vendredi à Marrakech, entre la Fondation Société Générale et Société Générale Maroc et la Fondation Ali Zaoua pour l’ouverture d’un nouveau centre culturel “les Etoiles” dans la cité ocre.

Cette convention a été paraphée par MM. Nabil Ayouch, président de la Fondation Ali Zaoua, Frédéric Oudéa, Directeur Général du Groupe Société Générale et Président de la Fondation Société Générale, et Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Société Générale Maroc.

Elle prévoit le soutien financier de la Fondation Société Générale et de Société Générale Maroc pour l’ouverture d’un nouveau centre culturel “les Etoiles” en plein cœur de Marrakech, à quelques encablures de la célèbre place Jamaâ El Fnaa : il s’agira ainsi du 5ème centre ouvert par la Fondation Ali Zaoua.

Après les tristes attentats de mai 2003 et partant du constat que l’exclusion sociale, ajoutée aux difficultés d’insertion professionnelle des jeunes issus de milieux défavorisés ou de quartiers stigmatisés des grandes métropoles, contribue à renforcer l’écart social et le sentiment d’abandon, la Fondation Ali Zaoua œuvre pour la reconnexion des jeunes à leur environnement social et leur insertion professionnelle.

Dans des centres socioculturels de proximité, elle permet aux jeunes de recréer des liens avec leur environnement, en leur donnant des voies d’expressions et d’apprentissage positives et enrichissantes.

Lesdits centres proposent ainsi une offre parascolaire accessible, une programmation culturelle diversifiée et ouverte sur les cultures du monde, des formations aux métiers des arts et de la création.

Ce sont autant d’actions concrètes et tangibles permettant de véhiculer des valeurs de tolérance et de respect de l’autre, d’encourager l’esprit d’initiative et l’entrepreneuriat chez les jeunes, de renforcer leurs compétences pour faciliter leur insertion professionnelle, de soutenir et mettre en lumière des talents locaux.

Pour la Fondation Société Générale, ce projet s’inscrit dans les lignes directrices de ses actions déployées en faveur de l’insertion professionnelle et de l’insertion par l’éducation -notamment par la pratique culturelle- et marque sa volonté d’ancrer ses actions dans les territoires.

Quant à la Société Générale Maroc, qui complète le soutien financier apporté à la Fondation Ali Zaoua, il s’agit également d’une nouvelle preuve de son engagement solidaire et de son implication dans des projets visant l’accompagnement et l’autonomisation des jeunes issus de tous milieux et de toute région du Royaume.

En sus du soutien financier, Société Générale Maroc déploiera un mécénat de compétence, invitant ses collaborateurs à se rendre disponibles et à s’investir solidairement dans des actions de soutien visant notamment l’éducation financière ou encore l’employabilité.

Par cette action, le groupe Société Générale et Société Générale Maroc réaffirment leur rôle d’acteur social engagé dans les transformations positives des sociétés, avec des initiatives qui incarnent leur confiance en l’avenir.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, M. Oudéa s’est félicité de la signature de cette convention, soulignant que la Fondation Société Générale et le Groupe Société Générale sont engagés dans l’aide et le soutien des personnes dans leurs parcours professionnels et en faveur de l’accès à la culture.

“Nous avons été séduits par ce projet”, car, a-t-il expliqué, la culture demeure “un élément fondamental d’insertion professionnelle”, se disant convaincu que ce projet aura “un énorme succès” à l’instar des autres centres ouverts dans d’autres villes du Royaume.

M. Oudéa a, dans la foulée, fait part de l’engagement du Groupe et de la Fondation Société Générale à soutenir dans la durée cette initiative louable, tout en saluant les efforts et l’action de la Fondation Ali Zaoua en faveur de la jeunesse marocaine.

Il a également exprimé la fierté de la Société Générale d’apporter un soutien financier significatif à ce projet pour faire de ce centre un grand succès.

Pour sa part, M. Ayouch a, dans une déclaration similaire, relevé que la Fondation Ali Zaoua compte déjà quatre centres de ce genre, dont le premier a été ouvert à Sidi Moumen à Casablanca, suivi d’autres à Tanger, à Agadir (en avril dernier) et un quatrième qui sera opérationnel en septembre prochain à Fès.

Ce nouveau centre dans la cité ocre vient fonctionner en réseau avec les autres centres et permettra ainsi de mutualiser les moyens et les équipes au sein de la Fondation, a-t-il expliqué, ajoutant que ces espaces permettent aux talents de s’exprimer sur le territoire national.

Et de relever que “le talent existe, certes, mais il est cantonné uniquement dans certaines villes ou quartiers. Chaque territoire a ses spécificités. Et l’une des vocations de la Fondation Ali Zaoua est d’être à l’écoute de cette jeunesse marocaine partout où elle se trouve en fonction de ses particularités”.

Ainsi, a-t-il noté, “des centres sont situés dans des villes nouvelles, d’autres dans quartiers périphériques ou encore dans l’ancienne médina comme celui-ci de Marrakech dans lequel nous voulons développer diverses activités artistiques (théâtre, peinture, sculpture, projections et débats autour de films, danse, musique, calligraphie, artisanat etc…)”.

Il a également fait savoir que chaque centre compte environ 1.000 enfants inscrits comme bénéficiaires directs, mais il existe aussi des bénéficiaires indirects à travers les différents événements et spectacles organisés.

M. Ayouch n’a pas manqué d’exprimer sa joie de voir ce projet se concrétiser, se félicitant de l’engagement de la Société Générale comme partenaire qui a “cru en ce projet”.

“Il s’agit d’un acte d’engagement vis-à-vis de la jeunesse marocaine et du talent marocain”, a-t-il tenu à souligner, ajoutant que “c’est une façon pour la Société Générale de dire qu’elle est à l’écoute de cet environnement”.

Et de faire observer qu’il ne s’agit pas d’un accompagnement “one shot” mais d’un engagement qui s’inscrit dans la durée, estimant que c’est “de ce genre de partenariat fort, solide, pérenne et sur la durée dont nous avons besoin”.

Le président de la Fondation Ali Zaoua a, enfin, fait savoir que ce 5è centre culturel “les étoiles” de Marrakech sera opérationnel dans six mois.

De son côté, M. El Yacoubi, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions et la tradition du Groupe Société Générale Maroc en faveur de la promotion de la culture à travers diverses initiatives, notamment l’accompagnement de beaucoup d’artistes dans différents domaines artistiques.

“Ce projet revêt une dimension particulière pour nous, car il s’agit d’accompagner dans le territoire, à Marrakech, une initiative d’espérance pour la jeunesse”, a-t-il dit, précisant que “ce projet nous a séduit” car il s’agit d’”un cri de cœur” d’une Fondation et de personnes très engagées.

Le président du directoire de Société Générale Maroc a conclu en exprimant l’engagement d’accompagner la Fondation Ali Zaoua dans la durée pour faire en sorte qu’”une alternative plus optimiste et une autre réponse intéressante, à travers la culture et l’insertion, soient offertes à la jeunesse”.

Créée en février 2009, la Fondation Ali Zaoua est née d’un constat, celui d’un besoin de reconnexion entre les habitants des zones périurbaines et les cœurs des métropoles.

Convaincus que cette reconnexion passera par un lien culturel et artistique, Nabil Ayouch et Mahi Binebine ont créé l’association dans le but d’œuvrer pour le développement social et la réhabilitation psycho-sociale des jeunes marocains issus de milieux défavorisés, en leur facilitant l’accès à toute forme d’expression artistique.

Pour ce faire, elle initie des formations dans les domaines artistiques et culturels au profit des jeunes et ce, en collaboration avec les artistes et professionnels marocains et étrangers.

La Fondation a également pour mission d’encourager les jeunes talents marocains dans leurs projets de création, à travers un encadrement pédagogique et artistique.

Contribuant au rayonnement des créations artistiques marocaines à travers le Royaume et même au-delà, la Fondation participe également à la diffusion de la culture et de la création artistique internationale au Maroc, en particulier dans les zones les moins desservies, dans un esprit d’amitié et de partage.

A travers ses actions et ses partenariats, la Fondation Ali Zaoua ambitionne, par ailleurs, à être une plateforme de rencontre des travailleurs sociaux venant de diverses associations agissant dans le domaine artistique ou de l’enfance en situation de rue.

Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc, Premier groupe financier privé du pays, est gérée conformément aux standards internationaux de son principal actionnaire Société Générale.

Elle est également un acteur engagé en matière de Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) et met en place des programmes actifs dans ce domaine, notamment à travers sa Fondation et ses partenaires associatifs.

La responsabilité d’entreprise dans toutes ses dimensions -économique, sociale, sociétale et environnementale- fait partie intégrante de sa façon d’exercer son métier de banquier au quotidien.

La démarche RSE de Société Générale Maroc s’inscrit également dans le cadre du programme “Grow With Africa”, pensé en collaboration avec de nombreux partenaires internationaux et locaux, convaincus que le développement de l’Afrique est l’un des défis collectifs auquel Société Générale peut contribuer.