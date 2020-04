Fonds spécial: la Holding Colbert Finance annonce une contribution de 3 MDH

vendredi, 10 avril, 2020 à 20:49

Casablanca – La Holding Colbert Finance, actionnaire majoritaire de la société de peinture Colorado, a annoncé une contribution de 3 millions de dirhams au Fonds spécial dédié à la gestion de la lutte contre pandémie du coronavirus, mis en place sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Dans un communiqué, la Holding explique que cette contribution s’inscrit dans le cadre des efforts de solidarité nationale pour faire face à l’impact économique et social de la crise engendrée par cette pandémie.

La Holding Colbert Finance appelle également les artisans à respecter les mesures de prévention et les consignes relatives à l’état d’urgence sanitaire, pour enrayer la propagation du virus, conclut le communiqué.

Plusieurs entreprises publiques et privées, institutions nationales et corps de métiers ont annoncé des contributions au Fonds, réservé à la prise en charge des dépenses de mise à niveau du dispositif médical, en termes d’infrastructures adaptées et de moyens supplémentaires à acquérir dans l’urgence, ainsi qu’au soutien de l’économie nationale, à travers une batterie de mesures qui seront proposées par le gouvernement.