Fonds spécial/Covid-19: La fédération des chambres marocaines de commerce, d’industrie et de service contribue à hauteur de 5 MDH

jeudi, 9 avril, 2020 à 22:47

Rabat – La fédération des chambres marocaines de commerce, d’industrie et de service a contribué à hauteur de 5 MDH au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

La fédération a souligné, dans un communiqué, que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mobilisation globale engagée par le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, pour endiguer la pandémie de Coronavirus, ainsi que dans le cadre de “la responsabilité nationale de la fédération qui accompagne, avec beaucoup de sérieux, les diverses retombées sanitaires, économiques et sociales liées à cette pandémie.

La fédération salue l’ensemble des efforts consentis aux niveaux national, régional et local et les actions menées, notamment, par les autorités locales, les forces de sécurité, le personnel médical et l’ensemble des acteurs économiques et professionnels.

Elle a appelé tous les citoyens à respecter à la lettre les mesures de prévention instaurées par les autorités gouvernementales afin de faire face à cette pandémie.