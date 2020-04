Fonds spécial/Covid-19: Les mutuelles du secteur privé contribuent à hauteur de 4 MDH

jeudi, 9 avril, 2020 à 16:01

Rabat – Les mutuelles nationales du secteur privé ont contribué à hauteur de 4 millions de dirhams (MDH) au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, portant les contributions des mutuelles, tous secteurs confondus, à un total de 23,5 MDH.

Dans cet élan de solidarité nationale, les mutuelles du secteur privé ont sollicité et ont obtenu l’accord des tutelles à savoir l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et le ministère de l’Emploi et de l’insertion professionnelle pour apporter leurs contributions à ce fonds.

Ainsi, la Caisse mutualiste interprofessionnelle marocaine (CMIM, qui englobe plusieurs entreprises notamment dans les secteurs des banques et pétrolier) a contribué à hauteur de 2 MDH, la Mutuelle du personnel de la CNSS (MAS) avec un montant de 1 MDH et la mutuelle de prévoyance et d’actions sociales de la Royal Air Maroc (MUPRAS) avec 1 MDH.

De leur côté, les présidents des conseils d’administration de mutuelles du secteur public ont annoncé, mercredi, des contributions à hauteur de 19,5 MDH.

Il s’agit des mutuelles générales de l’éducation nationale, des postes et des télécommunications, de l’Office d’exploitation des ports (MODEP) et du personnel de l’administration publique (MGPAP), des Œuvres de mutualité des fonctionnaires et agents assimilés du Maroc (OMFAM), de la société fraternelle de secours mutuels et orphelinat du personnel de la Sûreté nationale et de la Mutuelle des douanes et impôts indirects.

Ces contributions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales concernant la création de ce Fonds afin de couvrir les dépenses du système sanitaire du Royaume, qui sont nécessaires pour faire face aux retombées de la propagation de cette pandémie, ainsi que pour soutenir l’économie nationale et préserver les postes de travail dans les secteurs touchés à cause de l’instauration de l’état d’urgence.