Fonds spécial/Covid-19: Des mutuelles nationales du secteur public contribuent à hauteur de 19,5 MDH

mercredi, 8 avril, 2020 à 20:22

Rabat – Les présidents des conseils d’administration de mutuelles nationales du secteur public ont décidé de contribuer à hauteur de 19,5 MDH au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Il s’agit des mutuelles générales de l’éducation nationale, des postes et des télécommunications, de l’Office d’exploitation des ports (MODEP) et du personnel de l’administration publique (MGPAP), des Œuvres de mutualité des fonctionnaires et agents assimilés du Maroc (OMFAM), de la société fraternelle de secours mutuels et orphelinat du personnel de la Sûreté nationale et de la Mutuelle des douanes et impôts indirects.

Selon un communiqué conjoint de ces organes, ces contributions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Instructions Royales concernant la création d’un Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), afin de couvrir les dépenses du système sanitaire du Royaume, qui sont nécessaires pour faire face aux retombées de la propagation de cette pandémie, ainsi que pour soutenir l’économie nationale et préserver les postes de travail dans les secteurs touchés à cause de l’instauration de l’état d’urgence.

Les présidents des conseils d’administration de ces mutuelles nationales ont salué, selon la même source, la solidarité de l’ensemble des citoyens marocains, appelant tous les adhérents, leurs ayants droit et l’ensemble des Marocains à être responsables et à respecter les mesures sanitaires annoncées par les autorités locales pour endiguer la propagation de cette pandémie.