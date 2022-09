Le FORAF, une plateforme de partage de bonnes pratiques à l’avenir “très prometteur”

samedi, 10 septembre, 2022 à 10:07

Saïdia – Le Forum des Régions Africaines (FORAF) constitue une plateforme de partage de bonnes pratiques pour les responsables régionaux africains, a indiqué la ministre régionale ghanéenne, Justina Marigold Assan, estimant que ce conclave a un avenir “très prometteur”.

Dans une déclaration à la MAP, en marge de sa participation au premier FORAF, Mme Assan a confié que “l’avenir de cet événement est très prometteur et que l’enthousiasme de tous les participants est un clair indicateur que nous sommes prêts à aller de l’avant et à travailler ensemble pour faire avancer les différentes régions africaines, et ce, pour le bien de tous”.

Cet événement offre, a expliqué la responsable ghanéenne, un cadre de collaboration et de mise en place de partenariats pour plusieurs ministres et responsables régionaux avec d’autres régions dans le but d’apprendre les bonnes pratiques et de tirer profit de celles-ci une fois de retour dans leurs pays respectifs.

“Il est très positif, à mon sens, de pouvoir évoluer ensemble et de réaffirmer que nous ne faisons qu’un, et que nous avons tout à gagner en nous réunissant autour de l’intérêt commun du continent”, s’est-elle réjouie, qualifiant de très avantageux le FORAF, qui œuvre pour la mise en valeur de la richesse des expériences menées par les différents gouvernements régionaux aussi bien au sein du continent qu’à l’international, et la création d’un climat de paix, de bon voisinage et de concorde entre communautés et sociétés africaines.

Organisée par l’Association des Régions du Maroc, en collaboration avec Cités et Gouvernements Locaux Unis Afrique, et le Conseil régional de l’Oriental, avec le soutien du ministère de l’Intérieur (Direction générale des Collectivités territoriales -DGCT-), cette première édition du FORAF connaît la participation de plus de 20 pays d’Afrique adoptant un système décentralisé, avec la présence d’environ 85 présidents de régions africaines.