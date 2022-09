Le FORAF s’engage à libérer le potentiel des territoires régionaux d’Afrique (Déclaration de Saïdia)

vendredi, 9 septembre, 2022 à 17:59

Saïdia – Les membres du Forum des Régions d’Afrique (FORAF), réunis vendredi à Saïdia, se sont engagés à mettre en œuvre les mandats des gouvernements régionaux, en libérant tout le potentiel des territoires régionaux d’Afrique, naturel et humain, matériel et immatériel, pour créer des richesses, des emplois et des opportunités au profit des populations.

Dans la “Déclaration de Saïdia”, adoptée à l’issue de ce premier Forum tenu du 8 au 10 septembre, les membres du FORAF ont fait part de leur volonté d’améliorer l’attractivité et les performances économiques de leurs territoires et de gérer les liens entre les zones rurales et urbaines de manière à maintenir un équilibre approprié avec les écosystèmes et à protéger la biodiversité.

Ils ont exprimé leur détermination à contribuer à la localisation des politiques publiques nationales des pays africains, ainsi qu’aux agendas mondiaux et continentaux (Agenda 2030 de l’ONU sur les Objectifs de développement durable, l’Accord de Paris sur le climat et l’Agenda 2063 de l’Union africaine, entre autres), pour un impact efficace et meilleur sur le terrain.

Ils ont appelé les gouvernements nationaux et les partenaires du développement à s’assurer que les moyens financiers de la mise en œuvre de ces politiques nationales et des agendas mondiaux puissent arriver aux budgets des gouvernements régionaux.

Les membres du Forum ont fortement soutenu la Zone de libre-échange continentale africaine qui représente une étape importante dans la construction de l’Afrique intégrée et se sont engagés à collaborer avec le secrétariat de la ZLECA et Afreximbank pour sa mise en œuvre.

Soutenant que la pandémie de Covid-19 a agi comme un accélérateur de la transformation numérique des sociétés, ils ont fait part de leur disposition à adopter la transformation numérique des gouvernements régionaux, les performances des opérations et des services rendus aux populations, et les relations entre les autorités publiques et les citoyens.

Ils ont toutefois évoqué l’existence des conditions de base pour cette transformation numérique, principalement l’accès à l’énergie, l’équipement en matière de technologies de l’information et de la communication et un personnel qualifié dans le domaine du numérique.

Ils ont encouragé les membres du FORAF à adhérer à l’initiative du gouvernement ouvert et appelé, dans le même contexte, CGLU Afrique à signer un protocole d’accord avec l’initiative de gouvernement ouvert.

Organisée par l’Association des Régions du Maroc (ARM), en collaboration avec l’Organisation Cité et Gouvernement locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), et le Conseil régional de l’Oriental, avec le soutien du ministère de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités Territoriales -DGCT-), cette première rencontre du FORAF connaît la participation de plus de 20 pays d’Afrique adoptant un système décentralisé, avec la présence d’environ 85 présidents de régions africaines.