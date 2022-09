Le FORAF, véritable “catalyseur” de la promotion territoriale en Afrique

samedi, 10 septembre, 2022 à 10:15

Saïdia – Le Forum des régions d’Afrique (FORAF) à Saidia, a constitué un véritable “catalyseur” de la promotion territoriale, a affirmé la présidente de l’Association des régions du Maroc (ARM), Mme Mbarka Bouaida.

Dans une déclaration à la presse en marge de la clôture de la première édition du FORAF, organisée par l’ARM, Mme Bouaida a relevé que cet événement d’envergure a constitué “une belle réussite” aussi bien pour le Maroc que pour l’Afrique, notant que le Forum jouera un rôle crucial en termes de promotion territoriale, et de promotion de la décentralisation, mais également en termes de rapprochement des points de vue, entre pays et frères africains.

Dans le détail, a-t-elle expliqué, “le règlement intérieur ainsi que la feuille de route du forum ont été votés, le président du forum a été élu, de même pour les membres du bureau exécutif, dont le Maroc est membre, ainsi que la lecture de la déclaration de Saïdia qui reprend les grandes lignes de la feuille de route basée principalement sur les objectifs du Millénaire 2030”, ajoutant que “tous les éléments sont là, pour porter la voix de l’Afrique locale”.

Après avoir rappelé que cet évènement a permis au Royaume de partager son expérience réussie de la régionalisation, Mme. Bouaida a assuré que l’objectif crucial étant de corroborer la vocation de la Région en tant que chef de file du développement socioéconomique, culturel et environnemental dans le cadre d’une approche partenariale associant l’ensemble des acteurs publics et privés du développement à l’échelle de la Région.

Et de conclure que l’intérêt de grands événements, étant de créer ces liens, de favoriser l’échange et de capitaliser sur les acquis, rappelant dans ce sens, la nécessité de définir l’intérêt commun et le structurer autour d’un outil opérationnel et accessible à tous.

Le premier Forum des Régions d’Afrique est organisé en collaboration avec l’Organisation Cité et Gouvernement locaux Unis d’Afrique (CGLU Afrique), et le Conseil régional de l’Oriental, avec le soutien du ministère de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités Territoriales -DGCT-).

Ce forum s’inscrit dans le cadre de la concrétisation de la mise en œuvre des décisions prises par l’Assemblée Générale de CGLU Afrique lors de la 8ème édition du Sommet Africités, tenue à Marrakech en novembre 2018.