Forêt ”Tghat” près de Fès, une destination de prédilection pour les férus de la nature

vendredi, 9 juillet, 2021 à 14:26

Fès – Par la beauté et le charme de sa végétation et sa position surplombant la ville de Fès, la forêt urbaine ”Tghat” est une destination de prédilection pour les épris de la nature, les sportifs, les alpinistes et les randonneurs.