Formation: Examen des projets du contrat-programme État/Région Fès-Meknès

mardi, 16 février, 2021 à 17:04

Fès – La commission de formation et d’emploi du conseil de la région Fès-Meknès a tenu, mardi à Fès, une réunion consacrée à l’étude des projets relatifs à la mise en œuvre du contrat-programme entre l’État et la région.

Présidée par Abdelhak Saidi, président de la commission, en présence notamment des représentants de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et de la direction régionale de la formation professionnelle, cette rencontre a porté sur l’examen de quatre projets de conventions de partenariat.

Ils touchent à la mise en place d’un incubateur de projets dans la région Fès-Meknès, la création d’un institut de formation aux métiers de l’eau, de l’assainissement et de l’environnement, la construction d’un internat et la mise à niveau de cinq instituts de formation professionnelle relevant de l’OFPPT, et la création d’un centre régional dans le domaine numérique.

D’autres projets de convention ont été débattus à cette occasion, dont la création d’une cité des métiers et des compétences dans la région liant le Conseil régional Fès-Meknès et l’OFPPT, le lancement de la faculté de sciences et techniques à Sefrou et la création d’un complexe universitaire dans la province de Boulemane.

La réunion de la commission de formation et d’emploi s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour la session ordinaire de mars prochain du conseil de la région.