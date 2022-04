La forte dynamique de la question nationale a renforcé la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du sud (colloque)

lundi, 18 avril, 2022 à 14:14

Casablanca – La forte dynamique qu’a connue la question nationale ces dernières années a renforcé la souveraineté du Maroc sur ses Provinces du sud, ont affirmé, dimanche soir, les participants à un colloque tenu à Casablanca sous le signe “Développements et acquis de la question du Sahara marocain entre la valorisation des efforts de la diplomatie Royale et l’interaction des forces vives de la nation”.

Les participants à ce colloque, initié par l’Instance Marocaine de la Jeunesse Royaliste Sahraouie en partenariat avec le Centre national d’accompagnement juridique et des droits de l’Homme, ont souligné que le Maroc a réalisé, et continue de réaliser, des victoires diplomatiques aux niveaux africain, arabe et international grâce à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

À cette occasion, le président de l’Instance Marocaine de la Jeunesse Royaliste Sahraouie, Zakaria Chakir, a mis l’accent sur l’importance de l’action “sérieuse et ininterrompue” menée par le Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI pour faire connaitre, si besoin est, la justesse de la cause nationale et le bien-fondé de l’initiative marocaine d’autonomie.

Cette action, a-t-il fait remarquer, a permis de réaliser de “grands succès” et de multiples acquis au service de la première cause du Maroc et des Marocains.

Après la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara, a-t-il poursuivi, des prises de position internationales similaires se sont succédées au profit de la question nationale. Il s’agit notamment de l’ouverture de consulats dans les provinces du Sud et des positions exprimées par plusieurs pays, dont l’Espagne qui reconnait la prééminence de l’initiative d’autonomie comme étant la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour résoudre le différend artificiel autour du Sahara marocain.

S’agissant de l’importance de la diplomatie parallèle pour défendre le dossier du Sahara marocain, M. Chakir a expliqué qu’il s’agit d’un grand défis auquel le Maroc fait face, ce qui souligne la nécessité d’agir à plusieurs niveaux et de mobiliser différents acteurs pour défendre cette cause.

Pour sa part, le président du Centre national d’accompagnement juridique et des droits de l’Homme pour la région Casablanca-settat, Driss Berrada, a estimé que tous ces acquis ont été réalisés grâce à la vision sage de SM le Roi, une visions qui a prouvé son efficacité, permettant ainsi au Maroc d’engranger des victoires successives.

La vision royale a également renforcé la confiance du Maroc auprès des grandes puissances, ainsi qu’auprès de pays amis et frères tant dans le monde arabe que dans le continent africain, car, a-t-il affirmé, “ces pays ont compris la justesse de la cause que le Royaume défend”.