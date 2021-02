Fortes averses orageuses et chutes de neige du dimanche au mardi dans plusieurs provinces du Royaume (Bulletin spécial)

dimanche, 28 février, 2021 à 13:03

Rabat – De fortes averses parfois orageuses et des chutes de neige sont attendues du dimanche au mardi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes averses orageuses de niveau orange (30 à 50 mm) sont prévues du dimanche à 16H00 au lundi à 07H00 dans les provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen, Larache, Mdiq-Fnideq, Ouezzane, Taounate et Tétouan, a précisé dimanche la DGM dans un bulletin météorologique spécial.

Des fortes averses (30 à 50mm) sont également attendues du lundi à 17H00 au mardi à 14H00 dans les provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen, Driouch, Guercif, Nador, Taourirt, Taza et Tétouan, a ajouté la même source, relevant que ces averses seront accompagnées localement par de la grêle.

La DGM a également fait savoir que des averses orageuses localement modérées (15 à 30mm) intéresseront du dimanche de 14H00 au lundi à 03H00 les provinces de Boulemane, El Hajeb, Fahs-Anjra, Fès, Ifrane, Meknès, Moulay Yacoub, Ouarzazate, Sefrou, Sidi Kacem, Tanger-Assilah, Taroudant, Taza et Tinghir.

De même, des rafales de vent assez fortes (60 à 70KM/H) sont attendues, dimanche et lundi, dans les provinces d’Al Hoceima, Fahs-Anjra, Mdiq-Fnideq, Nador, Tanger-Assilah et Tétouan.

Par ailleurs, des chutes de neige sont prévues, dimanche et lundi, à partir de 1.700 m (10 à 30 cm / 24 heures) dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Midelt, Taroudant et Tinghir, a ajouté la DGM, faisant remarquer que des faibles chutes de neige (5 à 10 cm) intéresseront durant la même validité les reliefs de Chichaoua, Ifrane, Khénifra, Ouarzazate et Boulemane.