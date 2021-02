Fortes averses orageuses et des chutes de neige du samedi au lundi dans plusieurs provinces du Royaume (bulletin spécial)

samedi, 27 février, 2021 à 13:40

Rabat – De fortes averses parfois orageuses et des chutes de neige sont attendues du samedi au lundi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes averses orageuses de niveau orange (25 à 40mm) sont prévues samedi de 15H à 23H dans les provinces de Ouarzazate, Tinghir, Khémisset, Khouribga et Zagora, a précisé samedi la DGM dans un bulletin d’alerte.

Des fortes averses (30 à 60mm) sont également attendues du dimanche à 15H au lundi à 7H dans les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Kénitra, Larache, Ouezzane, Chefchaouen, Tétouan et Mdiq-Fnideq, a ajouté la même source, faisant savoir que ces averses seront accompagnées localement par la grêle.

La DGM a également indiqué que des averses orageuses localement modérées (15 à 25mm) intéresseront samedi de 15H à 20H les provinces et préfectures d’El Hajeb, Meknès, Fès, Settat et Youssoufia et le dimanche de 16H à 23H les provinces de Khouribga, Settat, Fqih Ben Salah, El Kelaa des Sraghna et Rehamna.

Par ailleurs, des chutes de neige sont prévues, samedi et dimanche, à partir de 1.400 m (10 à 30 cm) dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Béni Mellal, Chichaoua, Midelt, Ouarzazate, Taroudant et Tinghir, a ajouté la même source, notant que des faibles chutes de neige (10 à 15 cm) intéresseront durant la même validité les reliefs du Moyen Atlas (Ifrane et Boulmane).