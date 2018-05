Fortes averses orageuses prévues entre mercredi et jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume

mardi, 15 mai, 2018 à 12:01

Rabat – De fortes averses orageuses sont prévues du mercredi 16 mai à 14H00 au jeudi 17 mai à 12H00 dans plusieurs provinces du Maroc, annonce la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin spécial.

Ces averses orageuses, qui seront accompagnées par des rafales de vent sous orages et de la grêle, et pourront être localement très fortes notamment sur les provinces relevant du Moyen Atlas et du nord du Haut Atlas, intéresseront le mercredi de 14H00 à 24H00, les provinces de Chichaoua, Al Haouz, Marrakech, Azilal, Taroudant, Ouarzazate, Tinghir, Errachidia, Fquih Ben Salah, Beni Mellal, Midelt, Khenifra, Khouribga, Ifrane, Taza, Guercif, Taourirt, Boulemane, Figuig, Jerada, Oujda et Berkane, précise le bulletin.

Le jeudi de 00H00 à 12H00, ces averses intéresseront les provinces d’Oujda, Berkane, Nador, Driouech, Al-Hoceima, Ifrane, Taza, Guercif, Jerada, Fquih Ben Salah, Beni Mellal, Khouribga, Khenifra, Khemisset, Midelt, Boulemane, El Hajeb, Fès, Meknès, Sefrou et Moulay Yacoub, ajoute la même source.

Le bulletin fait savoir également que des averses orageuses localement modérées intéresseront mardi de 15H00 à 24H00, la province de Figuig, et que des rafales de vent assez fort à fort (60 à 70 Km/h) souffleront mercredi sur le Tangérois.

La situation restera favorable à des averses orageuses sur les provinces relevant du Haut et du Moyen Atlas durant les après-midi de jeudi et de vendredi, selon la DMN.