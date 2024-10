Fortes pluies, chutes de neige et temps froid du lundi au mercredi dans plusieurs provinces du Royaume (Bulletin d’alerte)

lundi, 28 octobre, 2024 à 13:05

Le coup d’envoi de la semaine de promotion économique de la Sierra Leone au Maroc a été donné, lundi à Rabat, en vue de promouvoir le potentiel économique de ce pays au Royaume dans divers secteurs d’activité et de favoriser le développement des partenariats d’affaires gagnant-gagnant entre opérateurs marocains et sierra-léonais. Plusieurs événements et rencontres sont prévus durant cette semaine à Rabat, Casablanca et Dakhla.