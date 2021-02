Fortes pluies localement orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent dimanche dans plusieurs provinces du Royaume (Bulletin spécial)

dimanche, 21 février, 2021 à 0:00

L’agression de l’Algérie qui vise le Maroc et ses symboles est un signe de l’état de la profonde déception dans lequel se débat le régime algérien, trois mois après les tentatives échouées du “polisario” d’inscrire des victoires illusoires contre le Royaume, et reflète ses tentatives vaines d’exporter sa crise interne vers le Maroc, a souligné Mustapha El Khalfi, ancien ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement.