Fortes pluies parfois orageuses, chutes de neige et de fortes rafales de vent de dimanche à mardi dans plusieurs plusieurs provinces (Bulletin d’alerte)

samedi, 2 avril, 2022 à 18:20

L’entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, reflète une volonté commune de forger un “partenariat stratégique durable” entre le Maroc et l’Espagne, a affirmé le géopolitologue et universitaire rwandais, Dr. Ismael Buchanan.