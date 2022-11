Fortes pluies et rafales de vent vendredi et samedi dans plusieurs provinces (Bulletin d’alerte actualisé)

Rabat – De fortes pluies et de fortes rafales de vent sont prévues vendredi et samedi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé jeudi la Direction générale de la météorologie (DGM). Ainsi, des pluies oscillant entre 30 et 50 millimètres sont attendues vendredi de 03H à 15H à Al Hoceima, Chefchaouen, Larache, Tanger-Assilah, Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Tétouan, Ouezzane et Kénitra, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau orange. Aussi, de fortes rafales de vent (70 à 85 km/h) concerneront, du vendredi à 12H au samedi à 18H, Al Hoceima, Figuig, Taourirt, Jerada, Driouch, Guercif, Nador, Essaouira et Taza, a ajouté la même source.