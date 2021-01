Fortes pluies sur le territoire du Grand Casablanca: Lydec se mobilise sur le terrain

mercredi, 6 janvier, 2021 à 9:56

Casablanca – Lydec a mobilisé ses moyens humains et matériels afin de limiter l’impact des pluies enregistrées le 5 janvier qui étaient de forte intensité et dont la moyenne s’est établie à 33,7 mm entre 16h00 et 22h00, avec un pic de 53 mm, indique la société dans un communiqué.

Lydec indique que “dès réception du bulletin de la direction générale de la météorologie annonçant de fortes pluies sur le territoire du Grand Casablanca pour le 5 janvier, elle s’est mise en situation d’alerte, en renforçant ses équipes et en déployant ses moyens d’intervention sur le terrain”.

Selon la même source, ces pluies ont été réparties sur tout le territoire du Grand Casablanca et ont affecté plus particulièrement les zones de Lahraouiyine, Médiouna, Tit Mellil, Ahl Loghlam, Dar Bouazza, Bouskoura, Hay Sadri, Moulay Rachid, Aïn Chock et Hay Hassani.

Elles ont également engendré “quelques débordements” sur les points bas, du fait de la saturation du réseau d’assainissement

Afin de limiter l’impact de ces pluies, Lydec a mobilisé 358 agents dont des cadres et des opérateurs d’intervention spécialisés dans l’assainissement, outre 233 unités (17 hydrocureuses, 19 minicureuses, 58 pompes, 132 fourgons et fourgonnettes, 7 véhicules 4×4…) pour les différentes interventions sur le réseau d’assainissement.

La société a également renforcé la capacité de son Centre de Relation Clientèle (05 22 31 20 20) pour traiter un nombre d’appels presque 3 fois supérieur à la normale.

Le dispositif de gestion de crise a été activé au niveau du Centre de Veille et de Coordination de Lydec (7/24) pour gérer cet événement pluvieux, ajoute la même source.

Par ailleurs, la société rappelle que deux grands projets en cours relatifs à l’assainissement des eaux pluviales seront opérationnels fin 2021. Il s’agit de la galerie de stockage des eaux pluviales à Hay Sadri dont les travaux de réalisation avancent conformément au planning préétabli. L’objectif de ce projet est de protéger le quartier “Hay Sadri” contre les inondations à travers le stockage durant les épisodes pluvieux d’un volume d’eaux allant jusqu’à 14.000 m³.

D’une longueur de plus de 1,3 km et d’une profondeur allant de 30 à 40 mètres, cet ouvrage majeur protégera aussi l’avenue Mohamed Bouziane, le boulevard 10 mars contre les débordements jusqu’à une intensité de pluie décennale (22 mm/heure). Le coût de l’investissement est de 182 millions de DH, financés par le délégataire casablancais.

Pour accompagner l’urbanisation des zones d’Errahma et de Hay Hassani et pour lutter contre les débordements au niveau de la Route Nationale n°1 (RN1) et du quartier Lissasfa, Lydec a lancé fin 2018 le projet de mise en place d’un système d’assainissement des eaux usées et pluviales de ces zones. L’objectif est de protéger cette partie de Casablanca contre les inondations, mais aussi de collecter les eaux usées des lotissements en cours d’aménagement et ceux à venir et les acheminer jusqu’aux réseaux existants.

Ce projet est financé par le Fonds de Travaux à hauteur de 313,5 millions de DH. Les travaux ont démarré par la construction d’une station de pompage des eaux usées d’une capacité de 200 litres/s, d’une galerie souterraine d’une longueur de 3,4 km et d’une conduite de 410 mètres linéaires. Son coût s’élève à 313,5 millions de DH HT répartis ainsi: 76,2 millions de DH pour les travaux d’assainissement des eaux usées et 237,3 millions de DH pour les travaux d’assainissement des eaux pluviales, précise la même source.